10.000 startups au CES  : et les gagnants sont...

Le prix 10.000 startups pour changer le monde, c'est reparti ! Pour marquer le coup d'envoi de sa huitième édition, l'événement tech organisé par La Tribune et BNP Paribas débute sa tournée à Las Vegas, en marge du CES. Avant d'effectuer le tour des France des plus belles startups, le jury composé de représentants d'Enedie, de WeHealth by Servier, d'Arkéa, de la RATP et de OuiSncf, a récompensé cinq startups francophones exposant au CES.

Dans la catégorie Energie, le jury a distingué la startup québécoise Lithion Recycling. La pépite canadienne a développé un procédé de recyclage de tous les modèles de batteries lithium-ion, provenant de l'électronique grand-public comme des véhicules électriques. 95% des composants peuvent ainsi être recyclés.

Dans la catégorie Protech/Smart building, c'est le français Bonjour + qui a reçu les faveurs du jury. La startup a développé un interphone connecté au smartphone, qui permet d'interagir avec le visiteur depuis son smartphone même en étant absent, de donner un QR code qui débloque la porte pour des visiteurs autorisés, ou encore d'envoyer une alerte lorsque quelqu'un rôde de manière suspecte près du domicile.

Dans la catégorie Mobilité/Transport, le gagnant est le québécois Smart Halo. Ce produit montréalais vise à changer le quotidien des cyclistes. Il suffit de le fixer à son guidon et de le connecter à son smartphone pour rendre le vélo intelligent en lui apportant un système de navigation, une alarme antivol et une lumière nocturne automatique.

Dans la catégorie Santé, la startup belge Intersysto a séduit le jury avec son pilulier intelligent p-heal. Destiné aux patients souffrant de pathologies chroniques, pour laquelle une prise assidue des médicaments est primordiale, le pilulier vise à améliorer l'adhésion du patient à un traitement chronique. L'objet connecté a été développé avec l'Université de Liège et le CHU de Liège.

Enfin, dans la catégorie Smart city, le jury a récompensé la startup française Parkki. La pépite de Lille peut agréger les données de stationnement dans les parkings en ville, et informe les utilisateurs de son application en temps réel pour leur éviter de tourner en rond pendant une demi-heure.