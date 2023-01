Accord Warner (HBO) / Amazon : un « game changer » pour les deux géants américains en France

Fin du suspense : une dizaine de jours après avoir quitté OCS, le catalogue culte de l'Américain HBO (Game of Thrones, Succession, Veep, The Sopranos...) a trouvé une nouvelle maison : les « Channels » d'Amazon Prime Video. Jeudi, les deux géants ont annoncé conjointement le lancement d'un Pass Warner, qui sera commercialisé à partir de mars 2023 à un prix encore inconnu.

Le concept : les abonnés d'Amazon Prime Video pourront souscrire, en plus de leur abonnement, au Pass Warner qui comprendra l'intégralité du catalogue HBO ainsi que toutes les séries que la chaîne américaine diffusera en 2023, c'est-à-dire les nouvelles saisons de Succession, Barry, Somebody somewhere, True Detective ou encore Winning Time, ainsi que toutes les nouveautés HBO prévues cette année, notamment les très attendues The Idol et White house plumbers.

En plus du catalogue HBO, le Pass comprendra également les 12 chaînes Warner disponibles en France, dont la plupart étaient jusqu'à début janvier distribuées par Canal+ : il s'agit notamment d'Eurosport 1 et 2 -qui diffuseront les Jeux Olympiques de Paris 2024, tous les Grands Tours cyclistes et la plupart des tournois ATP de tennis-, Warner TV, TCM Cinéma, Adult Swim, les documentaires de Discovery Channel ou encore la chaîne d'actualités CNN.

[Les chaînes inclues dans le Pass Warner]

Les 80 séries originales HBO Max non-incluses dans le Pass Warner

Avec cet accord, une grande partie des productions Warner -qui appartient au nouveau groupe Warner Bros. Discovery- trouve donc une maison en France. Mais il reste un énorme trou dans la raquette : les séries HBO Max ne sont pas intégrées au Pass Warner, qui n'inclut que les contenus diffusés sur les chaînes de télévision appartenant à Warner.

Ce n'est pas anecdotique, car depuis 2020, l'empire HBO est scindé en deux. D'un côté, la chaîne de la télévision HBO, qui vient de fêter ses 50 ans. De l'autre, la plateforme de SVoD HBO Max, lancée en 2020 pour rivaliser avec Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ et consorts. Son but : diffuser en streaming l'immense catalogue Warner (qui comprend en plus d'HBO de nombreux films cultes et d'autres séries populaires comme Friends) et aussi produire ses propres contenus originaux, avec la même ligne éditoriale que HBO.

Ainsi, grâce à HBO Max, l'univers HBO est fortement étendu : HBO Max a diffusé depuis 2020 près de 80 (!) séries originales. Logiquement, une partie des grands succès HBO de ces dernières années sont, en fait, des séries HBO Max. Par exemple, And Just Like That, série dérivée de la cultissime Sex and the city, l'un des premiers succès d'HBO à la fin des années 1990, est un « HBO Max Originals ». Tout comme les miniséries acclamées The Staircase et It's a sin, les séries prisées par les critiques et le public américains Hacks, The Sex Lives of College Girls, Our Flag Means Death et Minx, le phénomène Tokyo Vice, ou encore Peacemaker et Station Eleven.

Les perles de HBO Max disséminées partout ailleurs... ou nulle part

La série HBO événement du début d'année, The Last of Us, adaptée d'un jeu vidéo culte du même nom, est également une série HBO Max. C'est pourquoi elle n'est pas inclue dans le Pass Warner. Mais étant très attendue dans l'Hexagone, Warner a dû lui trouver un diffuseur : les droits de diffusion ont donc été vendus à Amazon Prime Video, séparément de l'accord sur le Pass Warner. Ainsi, dès le 16 janvier, lendemain de son lancement aux Etats-Unis, The Last of Us sera disponible sur Prime Video, sans surcoût donc pour les abonnés.

N'ayant pas pu lancer HBO Max en France en raison de l'accord de diffusion exclusif qui liait HBO à OCS jusqu'au 31 décembre 2022, le groupe Warner a donc disséminé les séries HBO Max les plus populaires un peu partout dans le paysage audiovisuel français.

Ainsi, Amazon Prime Video a notamment acheté les droits de diffusion de The Last of Us, Peacemaker (arrivé en décembre 2022) et s'apprête à diffuser The Sex Lives of College Girls dans les prochains mois. Canal+ a récupéré The Staircase, Generation, It's a Sin ou encore Tokyo Vice et Starstruck. OCS, qui diffusait très peu de contenus HBO Max, car il avait l'intégralité du catalogue HBO, avait tout de même acheté Search Party et a mis la main sur Minx, prévu pour mars 2023. Station Eleven avait atterri sur SyFy, The Other Two sur Comedy Central, tandis que Salto avait réalisé un bon coup en enchérissant pour obtenir la très convoitée And Just Like That.

Conséquence de l'absence de HBO Max en France, certaines des perles de son catalogue n'ont été achetées par personne dans l'Hexagone : c'est le cas de la satire d'Hollywood Hacks (pourtant auréolé de plusieurs Emmy Awards), de la romance queer sous fond de piraterie Our Flag means death, ou encore de la comédie sur le milieu du rap Rap Sh!t.

Amazon renforce ses Channels, Warner réunit tous ses contenus

Ce nouveau partenariat entre Warner et Amazon est un très bon coup pour les deux parties. Warner Bros. Discovery trouve ainsi une nouvelle maison pour les contenus HBO -qui étaient sur OCS depuis 2011- mais surtout, il les réunit avec les autres contenus Warner issus des 12 chaînes thématiques, qui étaient auparavant accessibles via l'autre grand distributeur, Canal+. Autrement dit, les accords précédents avec OCS d'un côté pour les séries HBO, et avec Canal+ de l'autre pour les chaînes Warner, disséminaient l'offre Warner entre deux plateformes, ce qui revenait à quelque peu « invisibiliser » la marque Warner en France. Désormais, HBO et Warner sont réunis au même endroit, dans les Channels d'Amazon Prime Video. Seul HBO Max manque à l'appel, mais l'offre du groupe Warner Bros. Discovery n'aura jamais été présentée de manière aussi cohérente en France qu'avec ce Pass Warner.

De son côté, Amazon touche le jackpot pour ses Channels. On le sait moins, mais le géant américain n'est pas seulement un acteur de la SVoD avec Prime Video, numéro deux mondial du streaming vidéo derrière Netflix. C'est aussi un distributeur -comme Canal+ ou Roku, entre autres- de chaînes TV et d'autres offres de streaming présentes sur le marché, y compris ses concurrents. Le principe des Channels -le nom donné à cette offre de distribution- est que les abonnés Prime Video peuvent souscrire à d'autres offres TV directement depuis Prime Video, ce qui leur évite de multiplier les comptes et les applications à télécharger. Ainsi, il est possible de s'abonner à OCS ou Lionsgate+, qui sont, sur le papier, des concurrents, depuis Amazon... Le modèle économique est que les chaînes TV touchent via Amazon de nouveaux abonnés, et en contrepartie, Amazon perçoit une commission sur le prix de ces abonnements supplémentaires. Mais ce business reste marginal en France pour le géant américain, en partie parce que les chaînes accessibles via les Channels manquent de notoriété et d'attractivité.

L'arrivée du Pass Warner, à l'attrait indéniable pour les consommateurs étant donné la puissance de la marque HBO, va donc offrir aux Channels d'Amazon Prime Video une visibilité et une attractivité inédites. Ce qui permettra par ricochet à Amazon Prime Video de devenir encore plus incontournable, puisqu'il faut d'abord être abonné à Prime Video pour accéder aux Channels... Cerise sur le gâteau, le basculement des chaînes Warner TV de Canal+ vers les Channels d'Amazon déplume un peu l'offre du géant français, même si le groupe tricolore ne manque pas d'atouts, à commencer par le rachat d'OCS, acté ces derniers jours. Les grandes manœuvres continuent dans la télévision française...

