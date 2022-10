Guerre du streaming : Paramount+ et Universal+ débarquent en France en décembre

Malgré l'inflation galopante qui restreint le budget loisirs des ménages et une offre déjà abondante -Netflix, Amazon Prime Video, OCS, Disney+, Canal+, Salto, AppleTV+, Lionsgate+...-, deux nouveaux services de vidéo à la demande sur abonnement (SVoD) débarquent en décembre en France : Paramount+, le 1er décembre, et Universal+, « avant la fin de l'année ».

Issus des deux studios les plus anciens d'Hollywood -respectivement Paramount et NBCUniversal-, ces services de streaming arrivent en France avec les mêmes forces et faiblesses. Au rayon des avantages, ils peuvent s'appuyer sur un catalogue pléthorique de films et de séries cultes et une réelle capacité à créer l'événement grâce aux nombreuses nouveautés qu'ils produisent tous les ans. Du côté des inconvénients, les deux services arrivent très en retard sur le marché français, et s'ils ne sont pas inconnus du grand public, leur marque ne rayonne pas autant que Disney, Netflix ou HBO, ce qui risque de compliquer leur installation.

Paramount+ : 7,99 euros par mois ou dans le bundle de Canal+ Ciné Séries

Pour se faire une place sur le marché français, Paramount+ joue sur deux tableaux. Sa plateforme sera accessible soit via sa propre application, facturée 7,99 euros par mois sans publicités ou 79,90 euros par an, soit via Canal+, qui fait office de partenaire de distribution.

Le vénérable studio, dont les séries de sa filiale Showtime (Dexter, Yellowjackets, Californication...) sont déjà intégrées au catalogue de Canal+ Séries -l'offre de base de Canal+ à 6,99 euros par mois-, a accepté de laisser à Canal+ Séries la plupart de ses séries Showtime. En revanche, il obtient l'intégration de Paramount+ à l'offre Canal+ Ciné Séries, sans surcoût pour les abonnés récents. Canal+ Ciné Séries est un « bundle », c'est-à-dire une offre globale qui permet d'accéder à plusieurs services du marché. En l'occurrence, Canal+ Ciné Séries permettra dès le 1er décembre d'accéder, pour 35 euros par mois la première année (40,99 euros ensuite), à Canal+, Netflix, OCS, Disney+, Lionsgate+ et Paramount+. D'après Les Echos, Paramount+ sera accessible sur Internet et mobile (iOS et Android), téléviseur connecté (Samsung TV) et via les services TV d'Apple, Amazon, Google et Roku.

Si le détail du catalogue n'est pas encore connu, Paramount+ peut s'appuyer sur des films cultes depuis l'après-guerre (Fenêtre sur Cour et Sueurs froides d'Alfred Hitchcock, la trilogie Le Parrain, Forrest Gump, Top Gun, Braveheart, Titanic, les Mission Impossible, Iron Man et Transformers...), des productions télévisées de sa filiale CBS Studios (les séries Les Experts, NCIS ou encore The Good Wife, les télé-réalité Survivor et Big Brother...) et les nombreux programmes diffusés sur ses chaînes Comedy Central (South Park), MTV ou encore Nickelodeon, qui ciblent particulièrement le public jeune. La nouvelle plateforme va notamment diffuser 14 téléfilms issus de la série South Park. Les 6 premiers sont déjà sortis depuis 2020 et restaient inaccessibles pour le public français.

Cette richesse de catalogue explique en partie le succès de Paramount+ outre-Atlantique : héritière depuis 2021 de CBS All Access lancée en 2014, la plateforme revendiquait à la fin juin 43,3 millions d'abonnés, et vise les 100 millions dans le monde d'ici à la fin de 2024. Le service est déjà disponible en Amérique du Nord, en Amérique latine, en Australie et en Scandinavie depuis l'an dernier, et attaque les principaux marchés d'Europe et la Corée du Sud en 2022, avant de mettre le cap sur l'Inde en 2023.

Universal+ pose ses pions

Si les modalités de la présence de Paramount+ en France sont donc bien connues, c'est encore le grand flou pour Universal+, le service de streaming du studio NBCUniversal. Pour l'heure, le groupe américain a simplement voulu poser ses pions en annonçant son arrivée en France « avant la fin de l'année ».

Le groupe n'a pas précisé si Universal+ est en fait la déclinaison française de Peacock, sa plateforme de streaming lancée aux Etats-Unis en 2020 et qui avait vocation à s'étendre dans le reste du monde. En revanche, le futur service regroupera en un seul endroit les chaînes et contenus de 13ème RUE, SYFY, E!, mais aussi une nouvelle chaîne Dreamworks, du même nom que la société de production de films et séries d'animation connue notamment pour les sagas Madagascar, Kung-fu Panda, Shrek ou Dragons. Cette chaîne « sera disponible pour la première fois en France en linéaire (diffusion traditionnelle en temps réel, Ndlr) et en non-linéaire (à la demande, Ndlr) via Universal+ », a précisé le groupe américain dans un communiqué.

On ne sait encore rien, en revanche, sur le prix et les modalités de distribution de la nouvelle offre, qui seront révélés dans les semaines à venir.