Amazon veut construire jusqu'à 35 sites de distribution en France sur les trois prochaines années

Une expansion à vitesse grand V... Amazon pourrait doubler sa présence en France d'ici trois ans, selon les chiffres avancés mercredi par Frédéric Duval, directeur général d'Amazon France, lors de son audition par la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale.

Interrogé à deux reprises par Delphine Batho, députée des Deux-Sèvres (Génération écologie), sur les prochains projets d'implantations en France, Frédéric Duval a fini par lâcher un plan d'expansion à trois ans.

"Nous souhaitons lancer un entrepôt en moyenne de 160.000 mètres carré par an -comme celui qui est actuellement en cours de développement à Metz- et entre 5 à 10 centres de distribution par an - comme celui que nous lançons à Briec, à côté de Quimper", a chiffré le directeur général d'Amazon.