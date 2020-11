Avec Amazon Pharmacy, l'empire d'Amazon dans la santé prend forme

Amazon le e-commerçant, Amazon le commerçant physique (Whole Foods), Amazon le leader mondial du cloud (Amazon Web Services), Amazon le champion du streaming vidéo (Prime Video), du streaming musical (Prime Music), du jeu vidéo (Twitch), de la domotique et des assistants virtuels (Alexa)... et désormais Amazon le pharmacien ! Mardi 17 novembre, le géant de Seattle a ajouté une nouvelle corde à son arc, la vente de médicaments sur ordonnance. Le service s'appelle tout simplement Amazon Pharmacy.

Lire aussi : Avec One, Amazon propose de payer avec la paume de la main

Sur une page dédiée, les internautes peuvent commander en ligne et se faire livrer des médicaments prescrits par des professionnels de santé. Dans un communiqué, Amazon...