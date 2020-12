Comment Amazon France veut appâter les TPE/PME grâce à la formation

(Crédits : Abhishek Chinnappa)

Amazon France s'apprête à lancer mardi "l’Accélérateur du numérique", un service de formation en ligne à destination des TPE et des PME, proposé en partenariat avec Bpifrance. L'objectif : former gratuitement des "milliers d'entrepreneurs en France" pour les aider à sauter le pas du commerce en ligne... et les attirer sur sa marketplace.