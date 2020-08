Avec "Reels", Facebook tente de contenir TikTok sur le marché de l'influence

Environ deux ans. C'est le temps qu'il a fallu à Facebook et son équipe "NPE" (New Product Experimentation) pour implémenter au niveau mondial un "TikTok-like", dans la guerre de l'engagement sur les formats vidéos mobiles qui l'oppose à l'application au succès fulgurant de la firme chinoise ByteDance. Baptisée "Reels", la fonctionnalité est intégrée à son application Instagram, rivale de TikTok et de ses 800 millions d'utilisateurs actifs mensuels. En clair, elle doit maintenir Facebook en position de leader de la nouvelle économie de l'influence, où marques et individus monnayent leurs données et leurs communautés, tout en veillant à capter une cible âgée de 10 à 29 ans présente quasi exclusivement sur mobile.

Car comme TikTok, devenue la deuxième application la plus téléchargée en 2019 au niveau mondial avec 2 milliards de téléchargements Apple Store et Google Play, "Reels" a l'intention de séduire les jeunes...