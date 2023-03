Elon Musk s'attaque aux fondements de Twitter pour forcer les abonnements

Le mois d'avril s'annonce turbulent pour Twitter : son propriétaire et directeur général Elon Musk vient d'annoncer coup sur coup deux changements profonds. Le 1er avril, les utilisateurs « vérifiés » par l'ancienne direction vont perdre le badge bleu qui les distinguait. Autrement dit, l'identité des célébrités, des personnalités politiques ou encore des journalistes ne sera plus vérifiée. Le précieux macaron ne sera accessible qu'aux entreprises (gratuitement, pour l'instant) et aux abonnés de Twitter Blue, le service premium à 8 euros par mois matraqué par Musk. Mais il n'aura plus la même signification.

Le milliardaire a également annoncé dans un tweet que, deux semaines plus tard, le 15 avril, seuls les comptes Blue apparaîtront dans les recommandations des utilisateurs. L'homme d'affaires s'en prend ainsi à deux fondements de Twitter qui jouent un rôle crucial dans son image de plateforme du débat public.

Lire aussiPannes à répétition, chute des revenus : le Twitter d'Elon Musk en plein naufrage

Forcer les abonnements à Twitter Blue

Les changements annoncés génèrent déjà leur lot de craintes. D'abord, la disparition de la vérification d'identité pour les personnalités publiques ouvre la porte à l'usurpation d'identité et aux dérives qui y sont liées. Twitter ne contrôle pas l'identité de l'utilisateur lors de la procédure d'abonnement à Blue, ce qui signifie que n'importe qui pourrait se faire passer pour un élu local par exemple, et lui faire raconter n'importe quoi.

La disparition des vérifications menace donc de brouiller le débat, quand bien même tous les comptes vérifiés s'abonneraient à Twitter Blue.

Ensuite, le changement autour de l'algorithme de recommandation risque d'engendrer une fuite des utilisateurs. Au début de l'année, le réseau social a lancé un onglet « for you », du même nom que la fonctionnalité phare de TikTok. Ce fil - imposé par défaut - mêle les tweets des comptes suivis par l'utilisateur et ceux de comptes présélectionnés par l'algorithme de Twitter (parfois sans rapport, comme des blagues ou des vidéos de combats). Avant la mise en oeuvre de cet onglet, le réseau social montrait à l'utilisateur des tweets liés à ses centres d'intérêts, en lien avec les comptes qu'il suit.

Comme si ce changement n'avait pas suffisamment agacé les utilisateurs, Musk compte désormais nourrir le fil uniquement avec des contenus créés par des abonnés Twitter Blue. « C'est la seule façon réaliste de gérer le combat contre la montée des essaims de bots d'intelligence artificielle. Sinon, c'est une bataille perdue d'avance », justifie-t-il maladroitement, alors même qu'il s'était présenté en chasseur de bots lors de sa prise de pouvoir.

Mais ce qui se joue réellement derrière ces changements n'est autre qu'une énième tentative de faire adopter Twitter Blue. Le service est censé servir de fondement au nouveau modèle économique de l'entreprise pour moins dépendre de la publicité, mais il échoue à sa mission. Il comptait moins de 300.000 abonnés dans le monde en février, sur plus de 350 millions d'utilisateurs mensuels.

Or, en parallèle, le chiffre d'affaires publicitaire de la plateforme s'effondre et Elon Musk a lui-même concédé que l'entreprise ne serait valorisée qu'à 20 milliards de dollars aujourd'hui, alors qu'il a fait son offre d'achat à 44 milliards de dollars il y a moins d'un an. La réussite de Twitter Blue pourrait donc être une question de vie ou de mort pour Twitter.

Fausses alertes ?



Reste un doute : comme les annonces viennent d'Elon Musk, elles ne sont pas garanties d'aboutir. Par exemple, le dirigeant avait annoncé en février que l'entreprise partagerait ses revenus publicitaires avec les influenceurs abonnés à Twitter Blue, sans jamais passer à l'acte.

De même, il avait affirmé qu'il ouvrirait le code source du réseau social le 5 mars, avant d'ignorer l'échéance puis d'évoquer la date du 31 mars, sans relever le retard pris.

Ou bien encore, il avait annoncé qu'il ferait des sondages sur son compte pour tout changement majeur de la plateforme. Une mesure bien vite abandonnée suite à une déconvenue : les utilisateurs avaient voté en faveur de son départ de la direction de Twitter sur son propre compte. Mais il n'était pas passé à l'acte, alors qu'il avait promis de se plier au résultat.

Alors forcément, les annonces prévues pour le 1er avril restent à prendre avec des pincettes malgré la communication faite depuis le compte de l'entreprise, puisque le fantasque milliardaire serait capable de se fendre d'un « poisson d'avril ! ».