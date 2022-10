Google approuve Truth Social sur son store, le réseau social de Donald Trump

Une semaine après son admission sur le Galaxy Store, le magasin d'application de Samsung aux États-Unis, c'est sur Google Play Store que Truth Social est désormais aussi accessible. Lancé fin février par Donald Trump, ce réseau social se veut une alternative aux autres grandes plateformes, Twitter en particulier, dont l'ex-président américain est suspendu depuis début janvier 2021.

Les différences de ce nouveau réseau d'après son créateur ? La liberté d'expression et une modération minimale des contenus. C'est d'ailleurs cette faible modération qui avait, jusqu'à présent, gêné Google. Pour être distribués sur la boutique d'applications mobiles de Google, les programmes « doivent se conformer avec notre règlement pour les éditeurs, y compris l'obligation de modérer de façon effective les contenus publiés par des tiers et de retirer les messages répréhensibles comme ceux qui incitent à la violence », a rappelé un porte-parole.

Ce serait maintenant chose faite puisque Google a indiqué ce mercredi 13 octobre à l'AFP que Truth Social avait finalement accepté de mettre à jour son application pour s'assurer que son règlement sur le retrait des messages d'incitation à la violence soit appliqué.

« Cela a été un plaisir de travailler avec Google et nous sommes ravis qu'ils nous aient aidés à enfin apporter Truth Social à tous les Américains, quel que soit l'appareil qu'ils utilisent », a réagi Shannon Devine de MZ Group, qui gère les relations publiques de Trump Media and Technology Group (TMTG), la maison mère de Truth Social. Et d'ajouter dans un courriel à l'AFP : « C'est une étape majeure dans notre mission pour rétablir la liberté d'expression en ligne ».

Modération des contenus dans le viseur

Google avait refusé d'accueillir la plateforme sur son Play Store en août, considérant la modération des contenus comme « insuffisante ». Le numéro un mondial de la publicité en ligne avait expliqué avoir fait part à Truth Social de « plusieurs violations » des règlements de la boutique d'applications. Le groupe californien avait dit avoir « de nouveau indiqué que le fait de disposer de systèmes effectifs de modération du contenu généré par les utilisateurs était une condition (nécessaire) pour qu'une application soit mise en ligne sur Google Play ».

À la différence d'iOS de l'iPhone, le système d'exploitation Android de Google pour les smartphones permet à un utilisateur de télécharger une application par d'autres voies que sa propre boutique d'applications. Pour autant, la boutique reste l'interface privilégiée des utilisateurs d'un téléphone sous Android, qui représente l'écrasante majorité des smartphones dans le monde.

Sur l'App Store d'Apple, où il est bien présent, Truth Social arrive en 89e position dans la catégorie "réseaux sociaux".

Relais de théories du complot

Exclu des grandes plateformes, Donald Trump n'a retrouvé qu'une fraction de ses abonnés sur Truth Social. Il y est actuellement suivi par 4,18 millions de personnes, contre 88,8 millions sur Twitter et 35,4 millions sur Facebook avant son éviction pour avoir encouragé ses partisans lors de l'invasion du Capitole le 6 janvier 2021, qui avait fait plusieurs morts.

Le réseau social sert notamment aux fans de la nébuleuse QAnon pour relayer leurs théories du complot liant par exemple des personnalités du parti démocrate américain comme Hillary Clinton à un réseau sataniste et pédophile. NewsGuard, qui évalue les sources d'information en fonction de leur fiabilité, a trouvé 88 comptes partageant du contenu QAnon avec plus de 10.000 abonnés sur Truth Social, dont plus de la moitié étaient "certifiés", et plus d'un tiers avaient été bannis de Twitter.

ZOOM : VIKTOR ORBAN CHERCHE SON « BON AMI » TRUMP SUR TWITTER

Le Premier ministre hongrois Viktor Orban, tout juste arrivé sur Twitter ce lundi, s'est enquis de l'ancien président américain. « Après mon premier jour sur Twitter, une question me trotte dans la tête. Où est mon bon ami, @realDonaldTrump? », a-t-il tweeté dans un message accompagné d'une vidéo montrant un John Travolta perplexe dans le film "Pulp fiction".

Le dirigeant ultra-conservateur, qui communiquait déjà abondamment sur le réseau Facebook, très populaire en Hongrie, a rejoint Twitter en promettant d'y « faire du bruit ». Depuis son retour au pouvoir en 2010, Viktor Orban est soucieux de tisser des liens au-delà des frontières de l'Union européenne, où ce défenseur des valeurs « illibérales » est régulièrement accusé d'atteintes à la démocratie.

Il avait été reçu par Donald Trump à la Maison Blanche et avait déploré la perte d'un « soutien majeur » après la défaite du milliardaire. En retour, ce dernier lui avait apporté son « soutien le plus complet » pour les législatives d'avril.

(Avec AFP)