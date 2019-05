Grâce à ses services, Apple compense mieux que prévu sa baisse liée aux ventes d'Iphone

Apple pourrait repasser au dessus du trillion (millier de milliards) de dollars de valorisation. Le groupe affiche une tendance à la baisse mais des indicateurs meilleurs que ceux anticipés par les marchés. Son chiffre d'affaires de 58 milliards de dollars sur le trimestre est 5,1% inférieur à celui de l'an passé, tandis que ses bénéfices ont diminué de 16% à 11,6 milliards de dollars. Le directeur du groupe Tim Cook avait annoncé dès janvier la tendance, à cause de la diminution des ventes d'Iphone. A l'inverse, son pari sur le développement des services semble porter ses fruits.

L'Iphone toujours essentiel, mais amené à moins peser

Au deuxième trimestre 2018, les ventes du smartphone représentaient 61,4% du chiffre d'affaires total du groupe. Avec des ventes en baisse de 17,3% à 31 milliards de dollars, l'Iphone pèse désormais pour 53,5% des ventes de la firme de Cupertino. Apple avait annoncé fin 2018 qu'il ne communiquerait plus sur son produit phare, face à la baisse des ventes.

Alors que le marché du smartphone a atteint la saturation en Europe et aux Etats-Unis, Apple recule sur le marché chinois (-21,6% par rapport à l'an dernier), notamment face à la concurrence des acteurs locaux comme Huawei, Oppo et Xiaomi. Heureusement pour la marque à la pomme, sa nouvelle gamme d'Ipad avec en produit phare le nouvel Ipad Pro, a permis de réaliser 4,9 milliards de dollars de chiffre d'affaires, en hausse de 20% par rapport à l'année précédente. Pour les autres produits, les Mac stagnent, tandis que montres et enceintes connectées continuent de progresser doucement.

La diversification vers les services se fait ressentir

Si le chiffre d'affaires issu des produits a diminué de 9,2% entre le deuxième trimestre de 2018 et celui de 2019, celui issu des services a augmenté de 16% à 11,4 milliards de dollars. Leur poids reste limité par rapport à celui des produits mais le groupe a commencé son virage stratégique. Aux Etats-Unis, le service de streaming musical Apple Music a déjà dépassé Spotify. Et en mars, le groupe a lancé son offre Apple News+ aux Etats-Unis, avec un accès à tout un catalogue de magazine. Un service de jeux vidéo en streaming sur smartphone et un concurrent de Netflix, Apple TV+, devraient également suivre dans le courant de l'année. Dans une conférence avec des analystes, le PDG Tim Cook a rappelé qu'un nouveau point d'étape serait fait à la conférence des développeurs en juin. L'occasion d'obtenir plus de détails sur ces services pour l'instant très vagues, et sur la stratégie à venir du géant de la tech.

Après l'annonce des résultats, le groupe a gagné 5% en bourse. Il anticipe néanmoins une diminution de son chiffre d'affaires pour le prochain trimestre.