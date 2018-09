"La Blockchain va permettre un Internet décentralisé libéré des Gafa" (Cyril Paglino, Starchain Capital)

[Découvrez ici la première partie de cet entretien, consacrée aux raisons de l'échec de la startup Tribe]

LA TRIBUNE - Quelques mois à peine après la fermeture de votre startup Tribe, vous lancez Starchain Capital, un fonds d'investissement spécialisé dans les projets utilisant la technologie Blockchain. Pourquoi un tel changement d'activité?

CYRIL PAGLINO - Mon expérience avec Tribe m'a fait réaliser ce qu'est l'impuissance face aux géants du Net. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent sans personne pour les en empêcher. Même si ce n'est pas la seule raison de l'arrêt de Tribe, Apple a enfoncé le clou en décidant de nous expulser de l'App Store, ce qui nous a privé de notre moyen d'accéder au public. Cette expérience est un exemple parmi d'autres de la situation monopolistique des géants du Net.

Mais il existe une solution : créer un Internet décentralisé avec la technologie Blockchain, où l'on pourra bénéficier de nombreux services dont ceux qui sont aujourd'hui monopolisés par les géants du Net, sans devoir se plier à leur domination.

Le problème est que les protocoles décentralisés ne sont aujourd'hui pas au point, loin de là. C'est pour cela qu'il faut les soutenir en les finançant, car un ou plusieurs d'entre eux seront des « winners » qui changeront le monde. Starchain Capital est donc spécifiquement dédié aux protocoles décentralisés, aux crypto-actifs et à tous les projets utilisant la Blockchain, qui est, je pense, une révolution aussi importante que l'a été Internet.

Beaucoup de connaisseurs de la Blockchain estiment que la technologie est loin de sa maturité et que les premières vraies applications ne perceront que dans cinq ou dix ans. Partagez-vous cette analyse ?

Je suis parfaitement d'accord avec cette analyse. Je pense que les applis « consumer » avec la Blockchain, comme le Twitter ou le Airbnb de la Blockchain, ne seront pas là avant au moins cinq ans. Et c'est pour cela qu'il faut entrer dans le jeu dès maintenant. La situation de la Blockchain aujourd'hui est comparable à celle d'Internet avant l'arrivée de Google, Amazon et consorts. C'est-à-dire que la technologie existe, on sent bien qu'elle va tout changer, mais la révolution n'est pas encore là. Aujourd'hui, on créé des protocoles Blockchain de bas niveau. C'est comme si on mettait le parquet dans la maison mais il n'y a ni les meubles ni la peinture donc on ne peut pas encore y habiter. C'est pour cela que nous n'investissons pas encore dans les projets destinés au grand public, car pour l'heure ils ne marchent pas et c'est trop compliqué.

En revanche, nous avons déjà réalisé six investissements et nous comptons en faire une dizaine par an. On mise vraiment sur des protocoles qui pourraient exploser demain et permettre à la technologie d'atteindre son potentiel. Dans notre portefeuille, nous avons donc le navigateur web décentralisé Orchid Lab, qui pourrait être le Google de demain. Il y a aussi le protocole GPS décentralisé FOAM Protocol, le protocole Basis créé par des anciens de Google, ou encore PolkaDot par le cofondateur d'Ethereum.

Certaines de ces entreprises ont ensuite réalisé des ICO [Initial Coin Offering ou levées de fonds en crypto-monnaie, NDLR] de plus de 100 millions de dollars, ce qui prouve qu'on a eu du nez [Orchid Lab a effectué une ICO de 125 millions de dollars, NDRL]. Ce sont ce genre de boîtes qui vont créer les smart contracts et autres applications Blockchain grand-public de demain.

Y'a-t-il suffisamment de projets à financer et ne craignez-vous pas un retour sur investissement trop lointain ?

Avec mon cofondateur Andréa Riom, on sait que les premières années vont être un peu frugales. Mais il faut investir dès maintenant pour repérer les futurs champions. Même s'il existe peu de fonds spécialisés dans la Blockchain, c'est-à-dire environ 150 dans le monde contre plus de 10.000 fonds traditionnels, il y a de la concurrence pour chaque projet car peu d'ingénieurs ou de chercheurs choisissent d'explorer la Blockchain et arrivent avec une idée qui a un vrai potentiel. Je pense que les crypto-assets sont une nouvelle classe d'actifs qui nécessitent un nouveau genre d'investisseurs. Il faut se battre sur chaque deal car il y a beaucoup plus d'argent que de projets aujourd'hui.

Pourquoi faire le grand saut d'entrepreneur à investisseur ?

La Blockchain, car elle porte en elle un nouveau modèle de société, me passionne. J'achète du Bitcoin depuis 2013. J'ai investi à titre personnel dans un peu moins d'une trentaine de startups depuis cinq ans, dont certaines dans la Blockchain. Je pense que je ne suis pas si mauvais pour comprendre la tech, car j'ai repéré des boîtes qui ont aussi tapé dans l'œil, au même moment ou plus tard, de pointures comme Peter Thiel, Sequoia Capital ou encore Ashton Kutcher. Je fréquente aussi beaucoup d'investisseurs à San Francisco, donc j'ai appris à aiguiser mon œil sur les technologies et les business model.

La force de Starchain Capital c'est d'associer mon intuition, mon réseau et mon expérience d'entrepreneur avec l'expertise technique de mes associés qui sont des ingénieurs et de véritables connaisseurs de la Blockchain, Andréa Riom en tête. Les projets qu'on soutient sont portés par des pointures, cela veut dire qu'on a cette crédibilité.

De combien d'argent disposez-vous pour trouver ces pépites de la Blockchain et qui sont vos propres investisseurs ?

Starchain Capital a été officiellement lancé dans les médias en septembre, mais le fonds est né il y a un an. Plein de copains voulaient investir des petites sommes dans la Blockchain, mais ils n'y comprennent rien et ne savent pas juger des projets. J'ai donc levé 1,5 million de dollars pour gérer leur agent et c'est comme ça que le fonds s'est lancé.

J'ai aujourd'hui une quarantaine d'investisseurs, majoritairement des copains entrepreneurs et des business angels américains et français, avec un peu moins de 10 millions de dollars en gestion, et le projet de doubler la somme dans les mois à venir. Starchain Capital est pour les investisseurs téméraires, ceux qui voient plus loin que le web d'aujourd'hui et qui croient en l'émergence d'un web 3.0 décentralisé. Trois investissements sont en cours de finalisation.

Propos recueillis par Sylvain Rolland

