Les GAFAM renforcent leur emprise

Qui arrêtera les Gafam (Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft) ? Pas le coronavirus en tout cas. Les géants du Net américains traversent la plus grande crise économique du siècle avec une sérénité déconcertante.

Mieux, ils se positionnent comme les grands gagnants de la crise. Déjà des acteurs incontournables sur leurs marchés respectifs, leur puissance ne cesse de se renforcer.

Leur recette miracle #des services très populaires dans tous les domaines de la vie numérique, ce qui leur assure des réserves massives de cash pour continuer à recruter et à investir fait merveille même quand tout va mal.

Le confinement forcé de la moitié de la planète a eu pour principale conséquence une accélération inédite de la digitalisation de l'économie. Avec leurs solutions déjà prêtes et facilement déployables à grande échelle, les Gafam en ont profité plus que tout le monde en attirant des millions de nouveaux utilisateurs. Outils collaboratifs en entreprise, shopping en ligne, réseaux sociaux et messageries privées, divertissement, infrastructures de cloud pour faciliter le télétravail... Malgré l'explosion d'autres outils hors de leurs écosystèmes (Zoom pour les visioconférences, Netflix pour le streaming vidéo...), les Gafam sont sur tous les fronts.

Par conséquent, leurs résultats financiers du premier trimestre 2020, publiés courant avril [les seuls disponibles à l'heure du bouclage de ce numéro, ndlr], étaient donc au beau fixe dans leur ensemble [voir ci-contre]. Si les géants américains s'attendent à une chute de leurs revenus publicitaires à compter du deuxième trimestre, couplé à une hausse de leurs dépenses pour respecter les mesures sanitaires (notamment pour les centres logistiques d'Amazon), ils devraient cependant traverser la crise sans casse grâce à la diversification de leurs activités, qui leur assure de nouveaux revenus.

Une opportunité d'investir

Facebook, qui totalise 3 milliards d'utilisateurs dans le monde (Facebook, WhatsApp,...