Décoiffant, Meta, Apple, Amazon, Google et Microsoft ont dégagé à eux cinq 100 milliards de dollars de bénéfices en trois mois

4,6 milliards de dollars de profits par mois en moyenne. Certes, c'est moins spectaculaire que les bénéfices de Microsoft et 7,3 milliards de dollars par mois, mais c'est néanmoins l'incroyable performance financière qu'a réalisée Meta au quatrième trimestre 2023. Ce jeudi, le groupe dirigé par Mark Zuckerberg a annoncé avoir dégagé 14 milliards de dollars de bénéfice net au cours des trois derniers mois de l'année dernière pour un chiffre d'affaires de 60 milliards de dollars. Ceci grâce à une discipline budgétaire de fer et sur des nouveaux outils d'intelligence artificielle pour les annonceurs. Supérieurs aux estimations des analystes, ces résultats ont fait bondir le cours de l'action de plus de 12% lors des échanges électroniques après la clôture de la Bourse de New York.

Meta en grande forme

« 2023 a été une année étonnamment bonne pour Meta », a commenté Debra Williamson, analyste indépendante.

« Quatre facteurs ont contribué au redressement du groupe: les investissements dans l'intelligence artificielle pour améliorer les performances publicitaires, la demande accrue des annonceurs pour les Reels (courtes vidéos), les dépenses des annonceurs chinois (Shein, Temu) et la croissance régulière du nombre d'utilisateurs mensuels des applications. »

Dans le même temps, Amazon a fait état d'un chiffre d'affaires en hausse de 14%, à 170 milliards de dollars. Un résultat bien supérieur là aussi aux attentes du marché. Le tout pour un bénéfice net de 10,6 milliards, également au-dessus des prévisions de Wall Street, porté par des livraisons plus rapides et par une saison des fêtes particulièrement réussie.

« Les fêtes de fin d'année ont été relativement fastes aux États-Unis", a remarqué Sky Canaves, d'Insider Intelligence. "Les dépenses en ligne ont été robustes et se sont orientées vers plusieurs catégories à bas prix pour lesquelles Amazon a enregistré une croissance rapide des ventes, telles que l'alimentation et les boissons, la santé et les soins personnels, ainsi que la beauté.»

Le marché attendait avec impatience les résultats d'AWS, la branche de cloud (informatique à distance) d'Amazon, leader mondial de ce marché qui explose avec l'essor de l'IA générative. Les revenus d'AWS sont ressortis à 24,2 milliards de dollars, en hausse de 13% sur un an. L'activité publicitaire a elle progressé de 27%, à 14,7 milliards.

Apple rassure

Enfin, après quatre baisses consécutives de son chiffre d'affaires, Apple a également surpris les investisseurs qui s'inquiétaient d'un essoufflement de sa croissance. Une impression renforcée par la baisse de 2% des livraisons d'iPhone à la Chine au quatrième trimestre sur un an. Au quatrième trimestre, la marque à la pomme a enregistré un chiffre d'affaires de 119,6 milliards de dollars, en hausse de 2% sur un an, alors que les analystes tablaient sur 117,9 milliards. Le bénéfice bondit de 13%, à 33 milliards de dollars.

Ces résultats interviennent après ceux de Microsoft et d'Alphabet, qui ont eux aussi fini l'année 2023 avec des revenus et bénéfices supérieurs aux attentes, grâce notamment à leurs investissements massifs dans l'intelligence artificielle, au service de leurs activités traditionnelles, la publicité en ligne pour Google et le cloud (informatique à distance) pour les deux concurrents. Alphabet a réalisé plus de 86 milliards de dollars de chiffre d'affaires au quatrième trimestre, en hausse de 13% sur un an. Le numéro un mondial de la publicité en ligne en a dégagé 20,7 milliards de bénéfice net (+52%).

Microsoft fait un carton

Microsoft a de son côté publié un chiffre d'affaires de 62 milliards de dollars pour la période allant d'octobre à décembre (+18%), pour des profits de près de 22 milliards de dollars, en augmentation d'un tiers sur un an. Son activité de cloud s'est particulièrement distinguée avec 20% de croissance sur un an. Elle pèse près de 42% des revenus de l'entreprise.

Lire aussiMicrosoft : attendu au tournant, le leader de la course à l'IA dégage des résultats financiers supérieurs aux attentes

En cumulant les résultats, les cinq géants du secteur technologique ont dégagé des bénéfices stratosphériques de plus 100 milliards de dollars en trois mois. Et ce alors qu'ils sont engagés dans de profondes transformations pour accompagner la révolution de l'intelligence artificielle (IA) générative. L'appétit pour l'IA permet aux mastodontes technologiques d'échapper, en l'état, aux craintes liées à un ralentissement de l'économie américaine et mondiale. L'émergence de l'IA générative démultiplie les besoins des sociétés dans l'informatique à distance (cloud computing), n'ayant que très rarement la capacité de traitement des données et de stockage qu'offrent les grands prestataires. Ainsi les investisseurs ont notamment regardé la trajectoire du cloud pour Microsoft, Amazon et Alphabet qui représentent, à eux trois, environ les deux tiers du marché.