Meta taille à nouveau dans ses effectifs, 10.000 postes supplémentaires vont être supprimés

Les plans sociaux s'enchaînent chez les géants de la tech. Après avoir annoncé une première vague de licenciements de 11.000 postes en novembre dernier, Meta annonce ce mardi la disparition de 10.000 postes supplémentaires. Après l'euphorie pendant le Covid qui ont conduit à des recrutements massifs, le géant voit ses recettes publicitaires, tout en subissant les assauts du concurrent Tik Tok.

« Dans les mois à venir, nos dirigeants vont annoncer des plans de restructuration afin de mettre à plat notre organisation, annulant les projets dont la priorité est moindre, et réduisant les embauches, a déclaré Mark Zuckerberg, PDG du groupe, dans un message posté sur Facebook ce mardi. (...) A l'échelle mondiale, nous projetons de réduire nos effectifs à hauteur de 10.000 postes et de faire disparaître 5.000 postes actuellement non occupés et pour lequel il n'y aura pas de recrutement. Ce sera difficile, mais il n'existe pas de moyen de contourner cela ».

La liste des postes concernés sera dévoilée fin avril et la restructuration sera opérée d'ici la fin de l'année. A l'issue de ces deux vagues, Meta aura amputé ses effectifs de 24%, un changement de braquet brutal pour un groupe qui n'avait jamais lancé de plan social en près de 20 ans d'existence.

Pour Mark Zuckerberg, la décision est justifiée par la nécessité de « faire (de Meta) une meilleure entreprise technologique » et « d'améliorer nos performances financières dans un environnement difficile, afin que nous puissions mener à bien notre vision de long terme ».

Une annonce qui a de quoi rassurer les investisseurs. A Wall Street, le titre Meta était en hausse de plus de 5%, à 190,9 dollars l'action.

Des revenus en baisse

Ce plan de restructuration intervient alors que Meta, propriétaire de Facebook, Instagram et WhatsApp, a vu ses revenus annuels diminuer de 1% en 2022, par rapport à 2021. L'année passée, le groupe a dégagé 116,61 milliards de dollars de revenus.

Plusieurs géants de la tech sont contraints de couper dans leurs effectifs ces derniers mois. En janvier dernier, Alphabet, la maison mère de Google, a annoncé un plan social de grande envergure avec la suppression d'environ 12.000 postes dans le monde.

La stratégie de Meta s'inscrit dans un contexte où les réseaux sociaux historiques voient leur nombre d'utilisateurs croître, et leurs revenus s'affaisser. En 2022, le groupe californien a vu ses recettes publicitaires décliner pour la première fois depuis qu'il est entré en Bourse en 2012.

Meta planche sur un nouveau réseau social...

L'inflation grignote les budgets des annonceurs, l'attention des utilisateurs est divisée entre de nombreuses applications et celles-ci ne peuvent plus récolter autant de données personnelles qu'avant l'intervention des autorités (notamment européennes) et d'Apple pour mieux protéger la vie privée en ligne.

Pour corriger le tir, Meta a annoncé travailler sur un nouveau réseau social le 10 mars dernier, dont la description semble en faire un futur concurrent potentiel de Twitter. « Nous réfléchissons à un réseau social décentralisé et indépendant permettant de partager des messages écrits en temps réel », a déclaré le groupe dans une déclaration envoyée par à l'AFP, confirmant une information dévoilée par le site Platformer.

Selon ce dernier, la nouvelle application serait pensée afin d'être interopérable avec les autres réseaux du même type, tels que Mastodon, qui a gagné une popularité relative depuis le rachat de Twitter par le milliardaire Elon Musk, en octobre dernier. Mastodon fonctionne grâce à des serveurs décentralisés, sans direction centrale ni autorité prenant les décisions.

... Pour concurrencer Twitter

Il s'agirait dès lors d'une rupture majeure avec la stratégie jusqu'ici employée par les géants de la tech. Ces derniers ont toujours préféré jusqu'ici fonctionner dans un environnement fermé et avec leurs propres règles d'utilisation. Cette annonce est intervenue alors que Twitter est en perte de vitesse depuis le rachat par Elon Musk, qui a licencié plus de la moitié des salariés.

Parmi les décisions prises par le principal actionnaire de Tesla et SpaceX, le retour sur la plateforme de personnalités controversées qui en avaient été bannis pour des propos jugés offensants a inquiété la plupart des principaux annonceurs du site, qui ont depuis annoncé prendre leurs distances. Le réseau est par ailleurs régulièrement victime de pannes techniques.

Le choix de l'interopérabilité envisagée par Meta se démarque de l'approche de Twitter en la matière. En décembre, Elon Musk avait fait brièvement bloquer les comptes de plusieurs utilisateurs qui partageaient des liens vers d'autres réseaux sociaux, dont Facebook, Instagram ou Mastodon.

