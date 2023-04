Pourquoi Elon Musk s'insurge contre Microsoft

Alors que sa croisade contre Apple semble mise de côté, Elon Musk a un nouvel ennemi : Microsoft. Dans la soirée de lundi, le milliardaire a écrit sur Twitter qu'il allait attaquer le géant de la tech en justice. Le motif ? « Ils [Microsoft] ont entraîné [leurs modèles d'IA] illégalement avec les données de Twitter », accuse l'homme d'affaires. Il fait, semble-t-il, référence à l'entraînement des intelligences artificielles de OpenAI (ChatGPT, GPT-4...), avec qui Microsoft a un partenariat exclusif. Ces modèles de langage sont entraînés sur des milliers de milliards de données, dont le détail exact n'est pas public.

Mais la poursuite judiciaire que Elon Musk prétend lancer fait en réalité suite à un événement sans rapport avec l'intelligence artificielle. Dans les faits, Microsoft refuse de payer l'API de Twitter [un canal qui permet de connecter directement son application au réseau social, ndlr], dont l'accès était gratuit auparavant. Dès lors, la menace du milliardaire peut être interprétée comme un simple coup de pression, mais elle est symptomatique de la bataille de fond que Musk mène contre Microsoft.

They trained illegally using Twitter data. Lawsuit time. — Elon Musk (@elonmusk) April 19, 2023

Une API à 500.000 dollars par an

A l'origine de la grogne de Musk, se trouve donc un simple message adressé aux utilisateurs de l'outil publicitaire Microsoft Advertising. Microsoft indique à ses clients qu'à partir du 25 avril 2023, ils ne pourront plus accéder à leurs comptes Twitter et gérer leurs messages depuis le Digital Market Center (DMC), le tableau de bord intégré qui leur donne accès à leurs comptes réseaux sociaux (Instagram, LinkedIn, Facebook).

C'est une mauvaise nouvelle pour Twitter, puisque Microsoft Advertising est un outil de gestion des campagnes publicitaires multicanal (Facebook, Instagram, Google Ads...) à destination des annonceurs. Et s'il est bien moins puissant que celui de Google, Microsoft a tout de même dégagé 12 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2022, grâce aux publicités passées par le logiciel.

Si Microsoft ne s'étend pas sur les raisons du blocage de Twitter, il intervient deux mois après que Twitter ait annoncé qu'il ferait payer au moins 42.000 dollars (38.373 euros) par mois pour accéder à son API jusqu'ici gratuite. D'après Wired, qui a obtenu le détail des prix, les deux autres tarifs s'élèvent à 125.000 dollars et 210.000 dollars par mois. Autrement dit, Microsoft devrait débourser entre 500.000 et 2,5 millions de dollars par an pour continuer à intégrer Twitter dans son DMC, un prix démesuré dans les standards de l'industrie.

Twitter de moins en moins intégré aux logiciels d'entreprises

Elon Musk a plusieurs fois expliqué que la monétisation de l'API est nécessaire. Pour se justifier, il affirme que son entreprise se fait piller la valeur de ses données. Annoncée par le milliardaire dès février, la fin de la gratuité de l'API n'a cessé d'être repoussée. Le changement serait désormais prévu le 29 avril, d'après Twitter, et Microsoft pourrait n'être qu'une entreprise parmi d'autres à refuser de payer.

Intercom, un des géants du service au client en ligne, a aussi annoncé qu'il allait supprimer l'intégration de Twitter à sa plateforme. Mashable rapporte également que l'agence gouvernementale américaine en charge de la météo ne se servirait plus du réseau social pour relayer ses alertes. Pourtant, comme le notent plusieurs observateurs, la plupart des services développés grâce à l'API ramènent des utilisateurs sur Twitter ou améliore l'expérience d'utilisation de ceux déjà présents. Autrement dit, cette suppression des intégrations aux logiciels d'entreprises jouerait en défaveur du réseau social.

Microsoft Advertising, par exemple, facilitait l'accès des annonceurs à Twitter, alors que le réseau social a perdu selon les estimations entre 50% et 70% de ses annonceurs depuis l'arrivée de Musk fin octobre 2022. Mais Microsoft ne faisait pas partie de l'exode et continuait encore récemment de publier des campagnes de publicité sur Twitter, pour ses outils Copilot dopés à l'intelligence artificielle. L'entreprise n'a pas commenté les menaces de Musk et ses potentielles conséquences pour l'instant. De son côté, le réseau social répond automatiquement un emoji caca à tout email envoyé à son adresse dédiée à la presse.

Musk en guerre ouverte contre OpenAI

La menace de procès sur l'utilisation des données de Twitter n'a aucun rapport avec les problèmes autour du paiement de l'API. Néanmoins, elle fait suite à des attaques répétitives d'Elon Musk contre le duo Microsoft et OpenAI. Plus tôt dans le mois, l'entrepreneur était une tête d'affiche parmi les signataires d'une pétition demandant une pause dans le développement des intelligences artificielles génératives. Un moratoire demandé par l'ONG Future of Life, dont le milliardaire est l'un des principaux donateurs...

Pour comprendre cette animosité, il faut remonter à 2015, puisque Musk était un des cofondateurs d'OpenAI. Il a ensuite quitté le conseil de direction de l'organisation en 2018, officiellement pour éviter tout potentiel conflit d'intérêts avec ses activités chez Tesla. En réalité, Elon Musk aurait proposé, début 2018, de prendre le contrôle d'OpenAI, car il estimait que l'organisation concurrente, Deepmind (racheté par Google), prenait trop d'avance. Sauf que Sam Altman (co-fondateur et CEO d'OpenAI depuis sa création) et les autres actionnaires ont refusé, ce qui a entraîné le départ de l'entrepreneur, et l'annulation d'une partie des dons promis.

Un an plus tard, OpenAI recevait un premier investissement de Microsoft et ouvrait une structure à but lucratif. Depuis la sortie de ChatGPT fin 2022, la startup est même devenue le fer de lance de l'arrivée des intelligences artificielles génératives dans l'industrie. Face à cette situation, Elon Musk se positionne comme un critique de son ancienne organisation.

« OpenAI est devenue une entreprise fermée, qui vise un profit maximal et qui est contrôlée dans les faits par Microsoft. Ce n'est pas ce que je souhaitais », a-t-il par exemple déclaré.

Il accuse également ChatGPT de relayer uniquement une idéologie « woke » et « de gauche », et c'est pourquoi il a annoncé qu'il travaillait sur son propre modèle de langage humblement nommé « Truth GPT », le GPT de « la vérité maximale »... Autrement dit, l'affaire de l'API n'est que la goutte qui fait déborder le vase pour le milliardaire, qui ne semble pas craindre de s'aliéner un géant de la tech.