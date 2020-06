Racisme sur Facebook : boycotté par de gros annonceurs, Zuckerberg réagit enfin

Fallait-il simplement mobiliser les annonceurs pour que Facebook prenne ses responsabilités vis-à-vis des contenus qu'il héberge ? Son fondateur, Mark Zuckerberg, brandit depuis des années le respect de la liberté d'expression pour justifier sa politique d'intervenir le moins possible sur Facebook, Instagram, Messenger ou encore WhatsApp, quitte à laisser exploser les fake news, théories du complot et propos racistes et haineux.

Mais le jeune milliardaire vient d'annoncer un durcissement inédit de sa politique de modération des contenus. Une fois n'est pas coutume, Mark Zuckerberg a détaillé lui-même des réformes qui peuvent paraître anodines au premier abord, mais qui révèlent que Facebook admet enfin sa responsabilité vis-à-vis des contenus qu'il héberge. Ainsi, la plateforme retirera désormais les publicités qui affirment que les personnes de certaines origines, ethnies, nationalités, genre ou orientation sexuelle représentent une menace pour la sécurité ou la santé des autres.

Encore plus significatif, Facebook a aussi décidé de sortir de sa politique binaire du retrait ou du laissez-faire, lourdement critiquée y compris en interne. Comme Twitter, qui s'est attiré à cause de cela les foudres...