Trump cherche à museler les réseaux sociaux avant la présidentielle, Twitter contre-attaque !

Comment les réseaux sociaux peuvent-ils à la fois être des plateformes responsables en luttant contre la propagation des fausses nouvelles, et garder leur neutralité vis-à-vis des politiciens, notamment ceux qui relaient ou diffusent ces fausses nouvelles ? Tel est le dilemme de Facebook et de Twitter. Jusqu'à présent, les deux plateformes, tout en multipliant les initiatives contre les fake news pour ne pas être accusées d'inaction face à ce phénomène qui menace la démocratie -et qui a fortement pesé sur le vote présidentiel en 2016-, n'avaient jamais pointé du doigt directement un acteur politique.

Lire aussi : Facebook : les leçons manquées de Cambridge Analytica

Mais Twitter a franchi le pas, mardi 26 mai, en signalant deux tweets de Donald Trump comme "trompeurs", et en renvoyant à des informations vérifiées de médias nationaux sur le sujet. Le président américain y parlait du vote par correspondance en Californie et accusait le gouverneur démocrate du Sunshine State de vouloir "truquer" l'élection.

De quoi déclencher la fureur du locataire de la Maison Blanche. Qui a immédiatement réagi. D'abord en publiant, mercredi 27 mai, une rafale de tweets incendiaires accusant Twitter "d'intervenir" dans l'élection présidentielle de novembre 2020 en mettant en doute sa parole. Puis en joignant le geste à la parole, jeudi 28 mai, en signant un décret visant à limiter la protection des réseaux sociaux et la latitude dont ils bénéficient dans la modération de leurs contenus. Très actif sur Twitter où il mêle, à un rythme effréné, annonces politiques, attaques personnelles contre ses opposants, théories du complot et propos de campagne, le locataire de la Maison Blanche dénonce de longue date ce qu'il estime être un biais idéologique et politique de la part des géants de la Silicon Valley.

Lire aussi : Coronavirus: les fake news, ce fléau à juguler en plus de la pandémie

Fin de l'immunité juridique pour les réseaux sociaux s'ils suppriment les fake news !

Au nom de la liberté d'expression -et à titre de représailles, selon ses détracteurs- le tempétueux président a donc décidé de s'attaquer à la célèbre Section 230 du "Communications Decency Act". Pierre angulaire de l'internet américain, elle offre notamment à Facebook, Twitter ou YouTube (Google) une immunité contre toute poursuite judiciaire liée aux contenus publiés par des tiers et leur donne la liberté...