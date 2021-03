Reconnect, le cloud solidaire pour stocker les papiers des personnes précaires

Reconnect, plateforme de stockage et de partage de documents, est utilisé par 25.000 utilisateurs en France. (Crédits : dr)

La plateforme de stockage et de partage sécurisé Reconnect permet aux personnes précaires de sauvegarder gratuitement leurs documents dans le cloud. Le but : faciliter l'insertion et les démarches administratives des personnes vulnérables, pour qui le numérique peut être un facteur d'exclusion supplémentaire. En France, les associations estiment à 300.000 le nombre de personnes sans domicile personnel.