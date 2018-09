Réforme droits d'auteur : le remède se révélera-t-il pire que le mal pour les médias ?

Rarement la vie parlementaire n'aura connu de retournement de situation si spectaculaire. Mercredi 12 septembre, le Parlement européen a adopté à une écrasante majorité de 438 voix la directive sur les droits d'auteur dans le marché unique numérique, celle-là même qui avait été rejetée avec 318 voix deux mois plus tôt. Le lobbying extrêmement intense des éditeurs de presse et de l'industrie culturelle, soutenus par une grande partie de la classe politique française dont la majorité présidentielle, aura donc eu raison de celui des géants du Net (notamment Google, Apple et Facebook) et des défenseurs des libertés, farouchement opposés au projet dans une alliance contre-nature.

Mieux rémunérer les ayant-droits et les médias

La réforme force les plateformes à mieux rétribuer les créateurs de contenus (article 13), et créé un nouveau "droit voisin" pour les éditeurs de presse (article 11), qui permet aux journaux ou agences de presse de se faire rémunérer lors de la réutilisation en ligne de leur production. Une manière de soutenir la création dont la rémunération est mise à mal par la révolution numérique, et d'agir contre le "pillage" des revenus publicitaires par les Gafa, dont dépendent la plupart des médias en ligne.

En effet, les géants du Net ont réussi en quelques années à se placer comme des intermédiaires incontournables entre le public et les médias, au détriment de ces derniers. Google et Facebook captent ainsi à eux deux plus de 90% des recettes publicitaires numériques en France. C'est pour cela que l'immense majorité de l'industrie culturelle et des médias soutenaient massivement la réforme, qualifiée d'indispensable pour la survie et la pluralité de l'information.

Dans le détail, l'article 13, légèrement remanié par rapport à la version rejetée en juillet, est consacré aux contenus culturels hébergés sur Internet. Il va permettre d'obliger les plateformes numériques à contrôler les éventuelles violations au droit d'auteur dans les contenus diffusés par les utilisateurs sur leurs plates-formes, comme YouTube ou Twitter. Les sites internet concernés devraient donc mettre en place des filtres automatiques, ce que certains sites, comme YouTube, font déjà sur certains types de contenus.

De son côté, l'article 11 créé un "droit voisin au droit d'auteur" pour les éditeurs de presse. Cela signifie que les plateformes ne pourront plus afficher des liens ou des extraits d'articles accompagnés d'un lien, si elles n'ont pas au préalable signé un accord de licence.

Pour les partisans de la directive, cet article assure une meilleure rémunération des éditeurs de contenus, rétablissant ainsi un rapport de force plus équilibré entre les médias et les Gafa. Cet article vise en particulier Google Actualités, dont les algorithmes font la pluie et le beau temps pour les audiences des sites d'infos.

Une victoire de court-terme qui finira par renforcer les Gafa ?

Mais la directive finira-t-elle par tirer contre son camp ? C'est la crainte de certains journalistes et défenseurs des libertés sur le Net. Ces derniers, notamment, se sont retrouvés dans une situation ubuesque : alors que les Gafa se sont opposés à la réforme car ils sont réfractaires à toute velléité de régulation, les défenseurs des libertés se sont placés dans le même camp... alors qu'ils passent leur temps à combattre les Gafa.

Guillaume Champeau, le directeur Éthique et affaires juridiques de Qwant, déplore ainsi, dans un billet au vitriol, une "victoire du court-termisme". Selon lui, les articles 11 et 13 vont finir par renforcer la domination des Gafa sur les médias. L'article 13, par exemple, impose aux Gafa de mettre en place des outils techniques pour détecter des œuvres protégées par le droit d'auteur. Pour l'ancien fondateur du pure-player Numerama, il s'agit ni plus ni moins que d'une "nouvelle barrière à l'entrée pour les concurrents des Gafa":

Passons sur les problèmes qu'un tel dispositif pose pour la liberté d'expression, et imaginons que les outils techniques de détection des œuvres protégées par le droit d'auteur sont d'une fiabilité et d'une performance telles qu'ils savent aussi reconnaître les parodies ou autres critiques couvertes par des exceptions légales. Qui a aujourd'hui les bases de données des œuvres à identifier ? Qui a les moyens financiers et technologiques de développer les outils de détection ? Les Gafa.

L'effet pervers pourrait être que tout petit service, qui n'aurait par définition pas les moyens financiers et techniques de se mettre en conformité, serait donc condamné à rester de taille modeste... Et donc à laisser les géants dominer seuls le marché. Un Dailymotion, par exemple, pourra-t-il survivre à une telle réglementation ?

De son côté, l'article 11, qui impose aux géants du Net de payer une redevance aux médias pour pouvoir afficher des extraits et des liens, pourrait avoir l'effet pervers de renforcer la plateformisation... autour des Gafa. Si l'UE leur impose de payer une redevance pour pouvoir utiliser des liens, pourquoi ne tenteraient-ils pas d'héberger eux-mêmes les contenus ? C'est déjà la démarche de Facebook avec Instant Articles, par exemple, et celle-ci pourrait rapidement se déployer, comme l'explique Guillaume Champeau :

"Croyez-vous que Google et Facebook vont accepter de payer les éditeurs de presse pour avoir le droit de renvoyer leurs utilisateurs vers chez eux ? Ce serait d'une absurdité totale. Le texte ne va que les convaincre [...] de forcer les éditeurs de presse à héberger directement leurs contenus sur les plateformes de Google, Apple et Facebook. Non seulement Google évitera de payer, mais il demandera aux éditeurs de presse de le payer lui pour bénéficier du service d'hébergement. La presse aura-t-elle un autre choix possible alors qu'elle dépend déjà très souvent du trafic apporté par ces plateformes, et que l'émergence de plateformes alternatives est tuée dans l'œuf par des coûts que beaucoup jugeront sûrement insurmontables ?"

Et si le vrai problème des médias n'était pas les Gafa mais leur (absence de) modèle économique ?

Pour l'association La Quadrature du Net, la réforme donne espoir d'une pluie d'euros sur les médias mais elle ne règle en rien leur dépendance aux plateformes :

"Les éditeurs exigent que Google et Facebook les financent en payant pour chaque extrait d'article cité sur leur service. Mais quand les revenus du Monde ou du Figaro dépendront des revenus de Google ou de Facebook, combien de temps encore pourrons-nous lire dans ces journaux des critiques de ces géants ? Plutôt que de s'adapter, les éditeurs de presse préfèrent renoncer entièrement à leur indépendance", déplore l'association dans un communiqué.

Autre motif d'inquiétude : comme l'ont démontré les précédents bras de fer entre les géants du Net et les régulateurs, les Gafa n'ont pas pour habitude de céder facilement. Lorsque l'Espagne a mis en place l'équivalent de l'article 11, Google Actualités avait tout simplement décidé de sortir du pays, ce qui avait sérieusement porté atteinte aux médias espagnols. Cette propension au bras de fer jusqu'à ce que l'opposant cède inquiète Éric Mettout, le directeur adjoint de la rédaction de L'Express :

"Économiquement, la démarche est déjà discutable - imposer artificiellement à une activité florissante de renflouer sa voisine mal fichue. En termes d'efficacité, quand auront été épuisés tous les recours et appels, dans quel état seront les journaux et leurs pendants numériques ?"

Pour certains journalistes et experts, le combat contre les Gafa qui pillent les revenus des médias est certes nécessaire, mais il ne doit pas masquer leur vrai défi : trouver un modèle économique pérenne à l'heure de la révolution numérique, comme l'explique Éric Mettout :