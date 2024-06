Réseaux sociaux : l'éditeur français de jeux vidéo Voodoo s'offre l'application Bereal pour 500 millions d'euros

Voodoo achète Bereal. L'éditeur français de jeux vidéo sur mobile a annoncé mardi l'acquisition du réseau social, où les utilisateurs partagent des photos instantanées, pour 500 millions d'euros. Cette opération doit permettre « d'accélérer la croissance » de BeReal, une application créée par deux Français qui compte 40 millions d'utilisateurs actifs, principalement aux Etats-Unis, au Japon et en France, selon un communiqué.

« Grâce à cette transaction, qui valorise BeReal à 500 millions d'euros, Voodoo continue d'accélérer sa diversification vers les applications mobiles sociales », se félicite l'éditeur de jeux vidéo.

« Ensemble, Voodoo et BeReal seront idéalement positionnés pour réaliser le fort potentiel de BeReal et tirer parti des synergies permises par une base globale d'utilisateurs élargie. Voodoo continuera à investir dans le développement de BeReal tout en lui apportant son expertise en matière de stratégie produit, de marketing et d'infrastructure ».

« Voodoo a un track record impressionnant en matière de développement de ses applications mobiles d'un point de vue technique comme marketing. Leurs ressources et leur expertise permettront à BeReal de s'engager sur la voie d'une croissance durable tout en continuant à remplir sa mission : créer un monde qui vous permet de rester en contact de façon authentique avec les personnes qui comptent pour vous », a déclaré Alexis Barreyat, fondateur et directeur général de BeReal, cité dans le communiqué.

Réseau social numéro 1 de l'App store

Lancé en 2020, BeReal promet une expérience sans filtre, loin du vernis d'Instagram. Le principe : poster un selfie et une photo de son environnement à une heure différente chaque jour. Dès la réception de la notification quotidienne, les utilisateurs ont deux minutes pour lancer l'application et photographier le lieu où ils se trouvent.

Leurs amis peuvent réagir en mimant des emojis comme un pouce levé, une moue surprise ou un visage hilare. BeReal cartonne en particulier chez la génération Z, née entre la fin des années 1990 et le début des années 2010. Le concept a été créé en réaction aux filtres et outils sophistiqués des applis qui ont fait émerger des formats de divertissement et l'industrie des influenceurs, de Snapchat et Instagram à TikTok.

« En 2022, BeReal est devenue l'application numéro 1 de la catégorie "réseaux sociaux" de l'App Store et a été élue "Application de l'année" pour iPhone par les App Store Awards », rappelle le communiqué de Voodoo.

Valorisé à 600 millions de dollars

Le concept de Bereal a été copié par TikTok, qui a ajouté en septembre 2022 un nouvel outil qui permet de capturer des images simultanément avec les objectifs à l'avant et à l'arrière de son smartphone. « TikTok Now » est censé permettre de partager « vos moments les plus authentiques avec les personnes les plus importantes pour vous », expliquait à l'époque un communiqué de l'entreprise. « Vous recevrez une invitation quotidienne à capturer une vidéo de 10 secondes ou une photo pour partager facilement ce que vous êtes en train de faire ».

A l'été 2021, BeReal a levé 30 millions de dollars auprès de plusieurs investisseurs, dont le fonds américain de capital-risque Andreessen Horowitz et Kima Ventures, la holding spécialisée dans le capital d'amorçage de Xavier Niel. Selon le site spécialisé Business Insider, un nouveau tour de table en mai 2022 a permis à BeReal de lever 85 millions de dollars supplémentaires, valorisant la société à 600 millions de dollars.

Fondée en 2013, la start-up Voodoo revendique de son côté 150 millions d'utilisateurs actifs mensuels sur ses jeux. Elle fait partie du club restreint des licornes françaises, ces entreprises technologiques non cotées mais valorisées plus d'un milliard d'euros. La société, qui rassemble 800 employés, se spécialise dans les jeux faciles à prendre en main et dont les parties n'excèdent pas quelques minutes.

