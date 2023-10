Streaming : la plateforme Max arrive en France à l'été 2024 avec les droits des Jeux olympiques

C'est officiel : Max, la plateforme de vidéo à la demande sur abonnement (SVoD) du groupe Warner Bros. Discovery (HBO, Eurosport...) débarquera enfin en France à l'été 2024, d'après une information du magazine américain Variety. L'annonce a eu lieu dans le cadre du Marché international des programmes de communication (MIPCOM), qui se tient à Cannes du 16 au 19 octobre. Les dirigeants de Warner Bros. Discovery ont dévoilé que Max, nouveau nom de la plateforme HBOMax depuis mai dernier aux Etats-Unis, sera disponible dans 22 pays en Europe au printemps 2024, puis lancé à « l'été 2024 » en France et en Belgique.

Lire aussiDisney a 100 ans : les trois défis vitaux de l'empire du divertissement

Les Jeux olympiques comme rampe de lancement

Max sera disponible dans l'Hexagone juste avant les Jeux olympiques, qui se dérouleront en France du 26 juillet au 11 août. Une rampe de lancement parfaite pour le nouveau service de streaming, qui détient les droits de diffusion des JO via sa chaîne Eurosport, dont les programmes seront inclus dans l'offre de Max. Warner Bros. Discovery détient l'exclusivité des droits médias pour les quatre prochaines éditions des Jeux olympiques en Europe, avec l'Union européenne de radio-télévision (UER), dont France Télévisions fait partie.

Lire aussiNetflix, Disney+, Canal+, Paramount+, Amazon, Pass Warner... comparatif des offres de streaming en France

De quoi faciliter les premiers abonnements à cette nouvelle plateforme, qui devra trouver sa place en France dans un paysage embouteillé, aux côtés du leader Netflix (plus de 15 millions d'abonnés en France), de Canal+ (qui a racheté OCS et qui revendique plus de 9 millions d'abonnés à ses diverses offres), d'Amazon Prime Video, Disney+, Paramount+, Molotov et autres nombreux petits services de streaming thématiques.

Un catalogue massif et très attractif

Pour se faire une place, Max pourra compter sur deux poids lourds : Eurosport et HBO. En plus des Jeux olympiques, le premier détient aussi les droits de diffusion des quatre Grands Chelems de tennis et des grands tours de cyclisme, entre autres. Le second, qui fournit depuis plus de vingt ans quantité de séries cultes de Game of Thrones aux Soprano, en passant par The last of us, Sex and the city ou Chernobyl, bénéficie déjà d'une forte notoriété en France grâce à OCS, qui a détenu l'exclusivité de ses séries de 2008 à fin 2022.

Depuis mars 2023, le riche et prestigieux catalogue de HBO, ainsi qu'une dizaine de chaînes du groupe Warner Bros. Discovery (WBD), sont disponibles dans le Pass Warner, accessible sur abonnement (9,99 euros par mois) dans les Channels d'Amazon Prime Video. Lorsque Max sera disponible, les consommateurs pourront accéder au contenu via une application spécifique, mais le catalogue sera encore disponible via le Pass Warner jusqu'à la fin de l'année 2024, conformément à l'accord signé entre WBD et Amazon l'an dernier. A noter que Max permettra aux Français de bénéficier d'un catalogue plus important que les contenus actuellement disponibles via le Pass Warner, qui n'incluent pas la centaine de séries originales produites spécifiquement pour Max (dont la série dérivée de Sex and the city intitulée And just like that), ou encore de nombreux films du studio centenaire Warner, ainsi que de nombreux programmes de divertissement de la chaîne Discovery.

Lire aussiAccord Warner (HBO) / Amazon : un « game changer » pour les deux géants américains en France