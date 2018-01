Sur Facebook, les critiques fusent : « Nous avons créé des outils qui déchirent le tissu social »

En octobre dernier, dans les colonnes du "Guardian", Justin Rosenstein, l'ingénieur qui a créé en 2009 le fameux « like » du réseau social aux 2,07 milliards d'utilisateurs, regrettait les effets d'addiction et de manque de concentration provoqués par les interactions de plateformes comme Facebook. (Crédits : © Dado Ruvic / Reuters)

D'anciens cadres se lâchent à propos du réseau social qu'ils ont contribué à construire : ici, un ancien dirigeant interdit à ses enfants d'utiliser "cette merde" et le dit publiquement, là le créateur du fameux "like" regrette les effets d'addiction et de perte de concentration induit par l'utilisation du réseau social. D'autres s'inquiètent des effets néfastes sur les relations humaines et les enfants.