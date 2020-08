Jeux vidéo : ce que Fortnite reproche à Apple et Google

Epic Games part en guerre contre Apple et Google. L'éditeur de jeux vidéo reproche aux deux géants américains d'avoir subitement retiré son célèbre jeu Fortnite de leur magasin d'applications respectifs, l'App Store et Google Play Store. Les ogres de la Silicon Valley ont reproché au studio d'avoir enfreint leurs conditions d'utilisation. Ce retrait soudain empêche, de fait, le téléchargement du jeu par de nouveaux utilisateurs sur l'App Store et sur Google Play Store. En revanche, il reste possible de télécharger le jeu sur Android, système d'exploitation mobile de Google, via d'autres plateformes.

Conséquence : Epic Games a déposé plainte jeudi contre Apple auprès d'un tribunal fédéral en Californie. Pour l'instant, aucune plainte n'a été déposée contre Alphabet, maison-mère de Google. L'éditeur de jeux vidéo accuse la firme à la pomme croquée d'abus de position dominante et de pratiques "anticoncurrentielles" sur l'App Store. En cause : son système de commission...