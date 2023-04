La Tribune réunit le meilleur de la French Tech jeudi à Tech for Future

Média de référence sur le numérique et l'innovation, La Tribune donne rendez-vous à ses lecteurs et abonnés jeudi 6 avril, au Grand Rex de Paris, pour la première édition de Tech for Future. Le concept : prendre du recul sur les turbulences inédites que traverse actuellement le secteur de la tech, entre crise historique du financement des startups, percées fulgurantes de l'intelligence artificielle, explosion de la cybermenace, crise énergétique, tensions géopolitiques (Gafam, TikTok, composants électroniques...). Le numérique n'est plus un sujet politique mineur mais une pièce maîtresse dans l'échiquier géopolitique mondial, et l'une des clés de la transformation de notre économie, de la réindustralisation de nos territoires, de la cohésion du tissu social, et de notre souveraineté européenne.

Débats et keynotes avec les meilleurs speakers de 14h à 19h

La rédaction de La Tribune, qui suit ces sujets au quotidien via son service Tech, ses journalistes en régions et ses correspondants à l'étranger, a conçu et animera des débats dans lesquels interviendront une trentaine des meilleurs experts européens du numérique. Le ministre délégué à la Transition numérique et aux Télécommunications, Jean-Noël Barrot, ouvrira la journée dès 14h pour une interview exclusive. La présidente de la Cnil, Marie-Laure-Denis, sera présente pour réagir, entre autres sujet de régulation européenne, à la décision historique de son homologue italien d'interdire ChatGPT.

L'intelligence artificielle sera à l'honneur avec deux la présence de deux personnalités à la pointe de la recherche française, les chercheurs Laurence Devillers (CNRS) et Isabelle Ryl (Inria et Paris Artificial Intelligence Research Institute), ainsi que le directeur technique et cybersécurité de Microsoft, Philippe Limantour. Les experts en géopolitique du numérique Asma Mhalla (Columbia, Sciences Po et Polytechnique), Ophélie Coehlo (Institut Rousseau), Arno Pons (Digital New Deal) et Leïla Mörch (McCourt Institute) recadreront les enjeux de la tech dans le contexte économique et politique mondial, tout comme Gilles Babinet (Conseil national du numérique), Olivier Sichel (Caisse des dépôts et consignation), Redouane Bellefqih (Deloitte), la sénatrice Catherine Morin-Desailly ou encore Jean-Marie Messier.

La French Tech sera également à l'honneur avec la présence de Clara Chappaz (Mission French Tech), Maya Noël (France Digitale), Mounir Mahjoubi-Jozefowicz (ancien secrétaire d'Etat au Numérique redevenu entrepreneur), Marie Ekeland (2050), Nicolas Dufourcq et Paul-François Fournier (Bpifrance), Alexia Reiss (Sista), Stéphanie Hospital (OneRagtime), Romain Paillard (Le Wagon) et Marguerite Bérard (BNP Paribas). Des licornes et pépites de la French Tech seront à l'honneur avec Frédéric Mazzella (BlaBlaCar et Captain Cause), Charles Gorintin (Alan, licorne de l'assurance-santé), Georges-Olivier Reymond (Pasqal, leader du quantique en Europe), Quentin Adam (Clever Cloud) ou encore Rachel Delacour (Sweep).

Révélation des 10 startups de l'année 2023 et célébration des 10 ans de la French Tech

A 19h, La Tribune révèle, dans un show exceptionnel sur la mythique scène du Grand Rex, les 10 grands gagnants 2023 du Tech for Future Tour, le plus grand concours de startups de France. Plus de 900 candidats, plus de 200 pitchs entendus par La Tribune et ses partenaires (Mission French Tech, Bpifrance, Business France, BNP Paribas, Dalkia et Deloitte), lors d'un tour de France de 11 étapes - 8 en métropole, 3 en Outre-Mer - qui a primé 51 gagnants. Parmi eux, La Tribune et son jury révéleront les 10 startups de l'année 2023, dont les innovations -technologiques ou d'usage- ambitionnent de changer le monde.

La cérémonie de remise des prix s'ouvrira par une séquence exceptionnelle dédiée au 10 ans de la French Tech. Pour l'occasion, La Tribune réunit sur scène 10 personnalités phares de la décennie écoulée, qui incarnent à la fois les succès passés et les enjeux de l'avenir. Ces 10 personnalités fixeront un nouveau cap pour la prochaine décennie de la French Tech.

Le programme

14h - Interview exclusive de Jean-Noël Barrot, ministre délégué à la Transition Numérique et aux Télécommunications

14h30 - Jean-Noël Barrot face à la French Tech

3 des 51 gagnants du concours Tech for Future 2023 interpellent le ministre sur les problématiques de la French Tech

14h45 - De quoi la crise de la tech est-elle le nom ?

Avec Asma Mhalla (Columbia, Sciences Po, Polytechnique), Mounir Mahjoubi-Jozefowicz (ancien secrétaire d'Etat au Numérique, cofondateur de Eversy), Olivier Sichel (Caisse des dépôts et consignations) et Marie Ekeland (2050).

15h25 - L'IA générative, un big bang pour les entreprises et la société ?

Avec Laurence Devillers (CNRS), Isabelle Ryl (Inria, PrAIrie) et Philippe Limantour (Microsoft).

15h55 - Keynote de Sylvie Jehanno, PDG de Dalkia

A quel point la tech est-elle une solution réaliste à la crise énergétique ?

16h10 - Financer les deeptech, un enjeu crucial

Avec Clara Chappaz (Mission French Tech), Xavier Chopard (BNP Paribas), Lucile Derly (Arterya), Georges-Olivier Reymond (Pasqal) et Paul-François Fournier (Bpifrance).

16h45 - Mixité, diversité : la French Tech peut-elle vraiment sortir de son entre-soi ?

Avec Alexia Reiss (Sista), Romain Paillard (Le Wagon), Maya Noël (France Digitale), Marie Brayer (Fly Ventures) et Delphine Barthe (Stirrup).

17h20 - Rencontre du 3è type avec Jean-Marie Messier

D'une crise à l'autre, le regard sans concession d'un pionnier.

17h35 - Keynote de Gilles Babinet, président du Conseil national du numérique

Data Wars : quelle place pour la France et l'Europe dans le nouvel ordre technologique mondial ?

17h45 - Régulation, éthique : les valeurs, le jackpot de l'Europe ?

Avec Frédéric Mazzella (BlaBlaCar et Captain Cause), Marie-Laure Denis (Cnil), Arno Pons (Digital New Deal) et Gilles Babinet (Conseil national du numérique)

18h15 - Keynote de Redouane Bellefqih, CEO de Deloitte Consulting France

18h30 - La souveraineté numérique, une utopie pour l'Europe ?

Avec Catherine Morin-Desailly (sénatrice), Quentin Adam (Clever Cloud), Ophélie Coelho (Institut Rousseau) et Leïla Mörch (McCourt Institute).

19h - Cérémonie de clôture

Les 10 ans de la French Tech avec Frédéric Mazzella (BlaBlaCar / Captain Cause), Clara Chappaz (Mission French Tech), Rachel Delacour (Sweep), Georges-Olivier Reymond (Pasqal), Nicolas Dufourcq (Bpifrance), Charles Gorintin (Alan), Stéphanie Hospital (OneRagtime), Alexia Reiss (Sista), Marie Ekeland (2050) et Marguerite Bérard (BNP Paribas).

Révélation des 10 startups de l'année 2023 de La Tribune.