Tech for Future 2023 : découvrez les 8 gagnants dans la catégorie Environnement & Energie

Romain Dhenin, cofondateur et CEO (27 ans) de Bioteos

Willems (Nord), région Hauts-de-France

Bioetos a mis au point le premier purificateur d'air à base de microalgues. Sa technologie brevetée permet de capturer à la fois les polluants atmosphériques et les bactéries. Le dispositif a été intégré dans une gamme de mobilier urbain nommée Oxylon Urban, employée notamment pour purifier l'air du métro de Lille et peut traiter 700 m3 d'air par heure. Sa gamme Oxylon Office se destine de son côté aux bureaux d'entreprise.

Damien Sabatier, CEO et cofondateur (42 ans) de BioMimetiC

Boulbon (Bouches-du-Rhône), région Sud

BioMimetiC valorise les coproduits et les déchets de l'industrie agroalimentaire par bioconversion avec des insectes. Son procédé breveté d'entomo-conversion utilise la mouche soldat noire pour transformer ces biodéchets en produits pour nourrir les sols et les animaux, dans une démarche d'économie circulaire. La startup cherche à lever 20 millions d'euros.

Nathan Freret, cofondateur et directeur du développement (24 ans) de Fairme

Le Versoud (Isère), région Aura

Fairme réinvente la chaîne de distribution agroalimentaire en permettant aux producteurs de lait de transformer sur place, à la ferme, leur lait en yaourts, fromages, glaces ou beurre, grâce à une machine de transformation laitière autonome. Le système breveté miniaturise les technologies de transformation alimentaire tout en reproduisant les procédés manuels des maîtres fromagers par exemple. La suppression des intermédiaires entre le producteur et le consommateur -qui commande via une app et se fait livrer en circuit court- permet à Fairme de doubler la rémunération des producteurs tout en gardant un prix similaire au bio des grandes surfaces pour le consommateur.

Mariana Dominguez-Penalva, présidente et fondatrice (43 ans) de Fungus Sapiens

Mourvilles-Hautes (Haute-Garonne), région Occitanie

Entre ferme champignonnière et laboratoire de recherche biomimétique, Fungus Sapiens a développé Maelium, un biomatériau durable composé d'un mycélium de champignon (la partie filamenteuse du champignon) récupéré à partir de déchets organiques, pour remplacer le cuir.

Hugues Defreville, CEO et cofondateur (39 ans) de Newheat

Bordeaux (Gironde), région Nouvelle-Aquitaine

Newheat est un fournisseur de chaleur renouvelable qui propose des solutions de décarbonation à destination des grands consommateurs de chaleur, en particulier les réseaux de chaleur urbains et les grands sites industriels. Son activité est de développer, concevoir, construire, financer et exploiter des projets pouvant combiner récupération de chaleur fatale, solaire thermique et systèmes de stockage thermique courte et longue durée.

Laurent Villemin, président et CEO (54 ans) de Replace

Woippy (Moselle), région Grand Est

Replace dispose d'une technologie unique au monde qui lui permet de recycler mécaniquement les plastiques complexes qui actuellement sont enfouis ou incinérés. Dans une logique d'économie circulaire, Replace les transforme en produits longs finis ou semi-finis (tuteurs, piquets, poteaux, planches) 100% recyclés et 100% recyclables.

Bruno Adhemar, cofondateur et président (57 ans) de Sublime Energie

Paris, région Ile-de-France

Société à mission, Sublime Energie est une deeptech qui développe une technologie unique au monde de liquéfaction de biogaz. Celle-ci permet de connecter à coût compétitif les lieux de production et de valorisation du biogaz, et donc de rendre accessible un gisement de biomasse jusqu'ici sans solution de valorisation rentable.

Nicolas Heuze, CEO (45 ans) de Sweetch Energy

Rennes (Ille-et-Vilaine), région Bretagne

Sweetch Energy développe une technologie de rupture issue du CNRS qui permet d'exploiter une énergie massive, totalement renouvelable, permanente, souveraine, et jusque-là mise de côté : l'énergie osmotique. Générée lors de la rencontre entre l'eau douce et l'eau salée, cette énergie se dégage naturellement dans tous les deltas et estuaires de la planète. Grâce à une membrane biosourcée unique au monde, Sweetch Energy capture cette énergie sans dégager aucune fumée, ni nuisances sonores, avec l'ambition d'ajouter une nouvelle solution de décarbonation complémentaire des énergies renouvelables.