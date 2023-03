Tech for Future 2023 : découvrez les 8 gagnants dans la catégorie Industrie du futur

Romain Baude, président et cofondateur (35 ans) de Aprex

Nancy (Moselle), région Grand Est

Ses logiciels d'intelligence artificielle à la pointe de l'état de l'art de la technologie en matière de traitement de l'image et de mesure optique, permettent de détecter, localiser et classifier n'importe quel type de défaut ou d'anomalie sur les produits de ses clients industriels. Fruit de 10 ans de R&D à Nancy, la technologie d'Aprex a déjà séduit des clients tels que EDF, Ynsect, Siemens, Saint-Gobain ou encore Faurecia pour automatiser l'inspection sur leurs outils de production.

Cédric Laurent, fondateur et CEO (49 ans) de Colibri

L'Union (Haute-Garonne), région Occitanie

Colibri veut révolutionner l'industrie de la peinture en produisant en France, à grande échelle, une gamme complète de peintures biosourcées pour les marchés de la décoloration, du traitement du bois et des loisirs créatifs. Sa technologie permet de supprimer les perturbateurs endocriniens, l'usage de l'eau dans ses produits, et de diviser par 1.000 l'impact CO2 par rapport à des peintures classiques. Colibri s'occupe également de la commercialisation en ligne et de la distribution en magasin de ses produits.

Arthur Leroux, Pdg (37 ans) d'Enogia

Marseille (Bouches-du-Rhône), région Sud

L'innovation de rupture d'Enogia permet, grâce à des turbines innovantes, de produire de l'électricité décarbonée à partir des rejets de chaleur des industriels dégagés dans l'atmosphère.

Robin Rosseeux, cofondateur et CEO (24 ans) d'Innoteo

Compiègne (Oise), région Hauts-de-France

Innoteo permet aux industriels de former facilement les employés aux machines les plus complexes grâce à la réalité mixte. L'employé se dote d'un casque qui affiche en temps réel des instructions qui favorisent l'apprentissage autonome et la transmission des savoir-faire. Son logiciel coconçu avec les industriels, dont EDF, permet aussi de récupérer et d'analyser les données de production pour améliorer les process internes.

Dominique Mercier, fondateur et CEO (53 ans) de Kheoos

Moirans (Isère), région Aura

Cette deeptech a développé une plateforme communautaire qui permet aux industriels de réinsérer en économie circulaire leurs pièces de maintenance inutilisée, et de trouver celles qui leur manque, pour baisser leurs niveaux de stocks, réduire le risque de rupture, trouver des pièces rares et éviter l'énorme gaspillage des pièces inutilisées, qui cause un préjudice économique et environnemental. L'ambition de Kheoos : créer un marché mondial transparent et efficace pour la réutilisation des pièces de rechange industrielles.

Benoît Trouvé, fondateur et CEO (40 ans) de Midipile Mobility

Saint-Michel (Charente), région Nouvelle-Aquitaine

Cette pépite charentaise développe et produit en France un nouveau véhicule urbain durable, entre vélo cargo et voiture urbaine, 10 fois plus léger et 10 fois moins énergivore qu'une voiture thermique. Doté de quatre roues, d'un carrosse fermé et de pédales, il peut rouler jusqu'à 45km/h et déplacer 300kg de charge utile. Il se destine d'abord aux marchés de la logistique urbaine et industrielle, avec un modèle économique autour de la location au mois avec des services associés.

Philippe Loiseau, président et fondateur (62 ans) de PackGy

Kervignac (Morbihan), région Bretagne

Cette startup à mission labellisée B-Corp vise la décarbonation massive et rapide des industries grâce à sa machine thermique, technologie de rupture qui produit du chaud et du froid à partir d'électricité et valorise les chaleurs fatales des industriels. Sa solution divise par trois les irréversibilités connues des machines conventionnelles de transfert de chaleur (groupes frigorifiques, pompes à chaleur, machines thermiques motrices...).

Adriana Gogonel, cofondatrice et CEO (44 ans) de StatInf

Le-Plessis-Robinson (Val-d'Oise), Ile-de-France

Cette deeptech, spin-off de l'Inria, propose aux industriels un outil d'aide à la conception des systèmes embarqués pour les secteurs de l'aéronautique, l'espace, le transport, l'automobile ou encore la défense. Son logiciel réduit les risques d'erreurs qui peuvent avoir des conséquences dramatiques et optimise la fabrication des systèmes embarqués, notamment leur impact carbone.