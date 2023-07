Le groupe de médias de Trump (TMTG) se rapproche de Wall Street

Trump Media and Technology Group (TMTG), créé en février 2021, pourrait bientôt entrer en Bourse. Cela fait deux ans que le groupe de médias, qui loge Truth Social, cherche à fusionner avec la société cotée Digital World Acquisition Corp (DWAC) pour pouvoir rallier Wall Street.

DWAC est une Spac. Introduites en Bourse sans activité commerciale au départ, ces sociétés attirent des investisseurs qui constituent une manne financière. En septembre 2020, DWAC avait ainsi récupéré 293 millions de dollars (259 millions d'euros) lors de son arrivé à Wall Street.

Une injection d'argent frais à hauteur de plus d'un milliard de dollars en cas de succès

Ces fonds sont ensuite apportés, à travers une fusion, à une startup ou à une compagnie existante à la recherche de financements. Ce montage financier permet de se projeter plus rapidement en Bourse, puisqu'il offre une plus grande simplicité des démarches, ainsi que des dépenses généralement moins importantes par rapport aux IPO traditionnelles. L'opération doit permettre au jeune groupe de médias de l'ancien président de recevoir une injection d'argent frais, à hauteur de plus d'un milliard de dollars en cas de succès.

De nombreux rebondissements

Mais depuis l'annonce de ce rapprochement, en octobre 2021, le dossier a connu plusieurs rebondissements, qui ont empêché sa conclusion. Fin juin 2022, DWAC a révélé qu'il était visé par une enquête des autorités fédérales américaines, lesquelles devaient soumettre leurs éléments à un grand jury, en vue d'un possible procès pénal. En août de la même année, l'un des cadres fondateurs de TMTG, William Wilkerson, avait contacté le bureau des lanceurs d'alerte de la SEC pour signaler des irrégularités dans le rapprochement entre les deux entités.

Les fondateurs de DWAC avaient ainsi assuré n'avoir eu aucun contact avec une possible société cible avant la création de la société. Or, ils avaient bien eu des échanges avec des représentants de TMTG en vue d'une fusion, ce qui est contraire à la réglementation. Outre cette reconnaissance de culpabilité, DWAC s'est engagé à verser une amende de 18 millions de dollars si le rapprochement avec TMTG devenait réalité. Jeudi, la SEC a annoncé avoir passé un accord amiable avec DWAC, en vertu duquel la société reconnaît avoir trompé les investisseurs quant à la nature de ses liens avec TMTG.

Rien n'est encore gagné

La nouvelle écarte l'incertitude liée à d'éventuelles poursuites de la SEC et a fait s'envoler le titre DWAC, qui prenait plus de 16% dans les échanges électroniques postérieurs à la clôture de Wall Street. Signe que la conclusion n'est néanmoins pas encore certaine, DWAC a convoqué, le 17 août, une assemblée générale pour obtenir de ses actionnaires le report d'un an de la date limite pour la fusion avec TMTG, à septembre 2024.

TMTG, la réponse de Trump après avoir été banni de Facebook et Twitter

Après avoir été banni de Facebook et Twitter - Elon Musk a depuis levé la sanction - en janvier 2021 après l'assaut du Capitole à Washington, Donald Trump avait annoncé la création de Truth social. Pour porter cette initiative, l'ex-président crée TMTG, une entreprise dont l'objectif est de « combattre la Big Tech ». Portée par l'intérêt des investisseurs particuliers, l'action de la Spac était montée en flèche après l'annonce de son rapprochement avec l'entreprise de Donald Trump, passant d'environ 10 dollars l'action à un pic de 175 dollars en deux jours.

