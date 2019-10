Netflix, Disney+ : les Français partagés face à la multiplication des offres de streaming

Apple, Amazon Prime, Netflix, Disney+... Les offres de streaming se multiplient et pour le consommateur, difficile d'y voir clair. D'après un sondage de l'institut Harris pour le cabinet spécialisé NPA Conseil, réalisé du 27 juin au 10 juillet auprès d'un échantillon représentatif de 4.241 français, près d'une personne interrogée sur deux juge l'offre de SVOD actuelle "suffisante". Mais par ailleurs, 32% trouvent que l'arrivée de nouveaux services est "une bonne chose et synonyme d'un choix de programmes plus large", contre 28% qui sont d'un avis contraire. Chez les moins de 35 ans, 44% y voient une bonne chose. La part grimpe même à 49% chez les abonnés à Netflix et à OCS.

En outre, les personnes interrogées estiment à 44% que les services de SVOD thématiques vont remplacer à terme les chaînes de télévision payante. S'ils semblent plutôt ouverts face à l'arrivée sur le marché de plusieurs nouveaux acteurs, les consommateurs français semblent avoir pris conscience des inconvénients probables de ce phénomène: 56% pensent qu'ils devront dépenser plus pour accéder à leurs contenus favoris (une proportion qui dépasse les 60% parmi les abonnés à Canal+, Amazon Prime Video ou Netflix).

Un panier moyen à 11 euros par mois

En outre, 39% des interrogés estiment que la multiplication des services va "complexifier" les choses, contre 21% qui ne sont pas d'accord avec cette affirmation. De plus, 56% aimeraient que l'ensemble des services soient disponibles chez tous les fournisseurs d'accès à internet "pour faciliter les abonnements et la recherche de programmes".

Enfin, le panier moyen que les Français disent pouvoir consacrer à ces services, actuels ou à venir, s'élève à 11 euros par mois, un montant qui semble difficilement compatible avec l'abonnement simultané à plusieurs services. Mais les moins de 35 ans disent débourser un peu plus (14,6 euros), et les Français déjà consommateurs de SVOD y consacrent 21,3 euros