Livre numérique  : la révolution annoncée a-t-elle eu lieu  ?

Nous sommes en 2007. Amazon, le géant américain de l'e-commerce, s'apprête à lancer sa liseuse, baptisée Kindle. La promesse : obtenir n'importe quel livre en quelques minutes, à portée de clics. « Ce n'est pas un appareil, c'est un service », vantait alors Jeff Bezos, Pdg et fondateur d'Amazon. A l'instar du CD qui survit péniblement face au streaming, le livre était destiné à quitter notre bibliothèque pour devenir un fichier numérique. Pourtant, en France, seuls 20% des lecteurs de plus de 15 ans déclarent avoir déjà lu un livre numérique en 2018, contre 21% l'année dernière et 20% en 2016, selon une enquête OpinionWay*. Et ce n'est pas tout : 75% des Français n'envisagent pas d'en lire. A peine dix ans après sa création, le livre dématérialisé est-il déjà arrivé à saturation dans l'Hexagone ?

« Les lecteurs numériques représentent tout de même 10 millions en France, cela n'est pas rien ! défend Virginie Clayssen, présidente de la commission numérique du Syndicat national de l'édition (SNE). Certes, la croissance du marché n'est pas fulgurante. Ce n'est pas un tsunami. En revanche, elle reste régulière. »

Un constat partagé par Michael Dahan, président et fondateur de Bookeen. Cette startup de 25 employés a lancé sa première liseuse en 2007, avant de développer trois ans plus tard sa propre librairie en ligne, intitulée Bookeenstore. « Nos ventes de liseuses sont stables. L'année dernière, nous avons vendu entre 120.000 à 130.000 liseuses dans le monde - et la France représente 40% de notre marché », détaille Michael Dahan. Surtout, le chiffre d'affaires de sa librairie en ligne a bondi de 70% entre 2016 et 2017. L'entreprise parisienne table déjà sur une progression entre 40 à 50% pour cette année. « C'est un bon signe : les gens qui possèdent une liseuse continuent de l'utiliser et d'acheter de nouveaux livres numériques », souligne le fondateur de Bookeen.

Un attachement au papier toujours présent

En effet, les lecteurs du numérique seraient assidus. En 2018, 26% d'entre eux déclarent lire plus qu'avant et 20% disent acheter plus qu'avant - contre respectivement 21% et 16% seulement l'année dernière, selon l'enquête OpinionWay. Leur particularité : ils continuent de dévorer des livres imprimés, en y trouvant un usage complémentaire.

« Les lecteurs ont adopté le numérique comme un nouveau format, au même titre qu'un livre de poche, par exemple. Ce n'est pas un non-amour pour le livre numérique, c'est plutôt un grand attachement au livre imprimé », souligne Flore Piacentino, chargée de mission du numérique et de la bande dessinée Syndicat national de l'édition.

Ainsi, 343 millions de livres papier ont été achetés en 2017 (-1% par rapport à 2016) contre seulement 13,2 millions de livres numériques. Le livre imprimé a généré un chiffre d'affaires de 3,88 milliards d'euros contre 97,5 millions d'euros pour le livre dématérialisé, selon une étude de l'institut GfK publiée jeudi, à la veille de l'ouverture du Salon du livre à Paris. Si le marché du livre numérique est en nette progression (+9%), il reste encore loin derrière le livre imprimé qui représente 95% des ventes en volume comme en chiffre d'affaires, toujours selon l'étude GfK.

Vers un livre augmenté ?

Pour tenter d'élargir son public, certaines maisons d'édition s'aventurent sur un nouveau terrain : le livre enrichi, à mi-chemin entre livre papier et jeu vidéo. C'est le cas d'Albin Michel, qui a sorti en mai 2016 son premier livre augmenté, baptisé Chouette ! Destiné aux enfants de 4 à 7 ans, cet album peut se lire de manière autonome, comme un livre traditionnel. Mais il peut aussi se consulter à travers une application de réalité augmentée, permettant de faire apparaître des images et du son.

« Je suis assez confiante dans le développement de ces livres hybrides, assure Marion Jablonski, directrice département jeunesse chez Albin Michel. Ces projets répondent mieux aux préoccupations des familles, par rapport aux livres numériques. Ici, le livre peut se lire seul et la tablette n'est plus le support principal. »

Si ce projet a atteint l'équilibre, de tels développements sont coûteux. Pour une initiative similaire, intitulée "Les super-héros détestent les artichauts", deux ans de travail ont été nécessaire. Montant de la facture : « plusieurs dizaines de milliers d'euros », selon Marion Jablonski. « C'est un budget atypique pour un éditeur, avec des chances de rentabilité beaucoup moins certaines. Mais nous allons au-delà du métier traditionnel d'éditeur. » De quoi inventer, peut-être, un nouveau format prisé par les lecteurs.

*Enquête réalisée entre le 7 et le 26 février 2018, auprès de 2.001 personnes (enquête par téléphone), représentatives de la population française, âgées de 15 ans et plus, et d'un second échantillon de 500 utilisateurs de livres numériques dont 203 auditeurs de livres audio (enquête en ligne), constitué sur la base des résultats du premier échantillon.