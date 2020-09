En Hongrie, sous Viktor Orban, les journalistes démissionnent et font du crowdfunding

Le 24 juillet dernier, à Budapest (Hongrie), Veronika Munk, la rédactrice en chef adjointe du principal site d’information indépendant hongrois "Index" s’adresse aux journalistes qui viennent de démissionner à la suite de la récente éviction du rédacteur en chef Szabolcs Dull. (Crédits : BERNADETT SZABO)

HONGRIE ET LIBERTÉ D'EXPRESSION. Après avoir démissionné avec fracas pour protester contre les entraves à la liberté de la presse sous Viktor Orban, plus de 50 journalistes de l'ancienne équipe du portail Index.hu vont lancer "dans les prochains semaines" un nouveau site, Telex.hu, après une collecte auprès de plus de 30.000 dons de lecteurs, pour un montant gardé secret. Jusque-là, ces journalistes sortaient des scoops sur la corruption dans le principal site d'information hongrois qui était lu par un millions de lecteurs.