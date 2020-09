Médias : records d'audience pour la presse en ligne depuis la crise du Covid-19

Du télétravail à la téléconsultation, en passant par les jeux vidéos et le streaming musical et vidéo, le confinent entre mars et mai a accéléré l'adoption des usages numériques en France. Et la presse n'y fait pas exception. D'après le rapport annuel de l'Alliance pour les chiffres de la presse et des médias (ACPM), la fréquentation des sites de presse en ligne a "explosé" entre juillet 2019 et juin 2020. Et sans surprise, c'est au printemps, à la faveur de la crise sanitaire et du confinement, que les audiences en ligne ont explosé.

Lire aussi : La transformation numérique bientôt freinée dans son...