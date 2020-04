Coronavirus : explosion des téléconsultations en France, Doctolib grand gagnant

Il n'y a pas que des perdants dans la crise économique et sanitaire historique du Covid-19. Le leader français de la e-santé, Doctolib, n'a jamais été aussi pertinent ni aussi utilisé que depuis le début du confinement de la population, mi-mars. Le site de prise de rendez-vous à distance a bien fait d'étendre son activité, en début d'année, à la téléconsultation. Grâce à sa position dominante auprès des praticiens de santé en France, Doctolib a réussi à faire adopter la consultation vidéo à 30.000 médecins libéraux contre seulement 3.500 le 5 mars dernier.

Autrement dit, en un mois, Doctolib a fait adopter cet usage jusqu'alors très marginal à près d'un quart des 125.000 médecins abonnés à son service d'agenda en ligne (24%), contre à peine 2,6% au 5 mars dernier ! La licorne française, valorisée 1 milliard d'euros en mars 2019, a engendré à elle seule 885.000 téléconsultations en un mois et a annoncé le 8 avril avoir dépassé le million depuis janvier 2019. La startup revendiquait la semaine dernière 80% du marché français de la consultation vidéo, avec 100.000 consultations vidéo par jour, soit cent fois plus qu'avant l'épidémie. Comme la plupart de ses concurrents, Doctolib propose le service de téléconsultation gratuitement pendant la crise à tous les professionnels de santé qui utilisaient déjà sa plateforme.

Téléconsultations : des débuts très timides depuis un an et demi, explosion fulgurante en un mois

"C'est sûr qu'il y aura un avant et un après épidémie pour la téléconsultation", déclare Stanislas Niox-Chateau, président et cofondateur de Doctolib. "Il y avait un début d'engouement des professionnels de santé l'an dernier et maintenant que c'est devenu un réflexe pour les patients, cela va changer les usages", pronostique-t-il.

Effectivement, le basculement est spectaculaire. Depuis le 15 septembre 2018, les médecins peuvent proposer des consultations à distance par visioconférence, remboursées comme des consultations physiques, sous certaines conditions précisées dans l'avenant 6 de la convention. Mais la sauce n'a pas pris tout de suite dans les usages. En septembre 2019, la Caisse Nationale d'Assurance Maladie (CNAM) annonçait 60.000 téléconsultations en un an, concernant 30.000 Français essentiellement jeunes, avec un rythme de « 3 300 actes par semaine » depuis la rentrée. Des chiffres largement en-deçà des attentes du gouvernement, qui espérait 500.000 actes de télémédecine dès 2019, un million en 2020 et 1,3 million en 2021, révélant la difficulté pour cet usage naissant de percer auprès des médecins et du public. Le marché, lui était déjà là. Doctolib s'est lancé en janvier 2019 dans la téléconsultation, bien après celui qui faisait office de leader, Qare, spécialisé depuis 2016 dans la consultation vidéo, et Medadom, lancé en 2017 et qui mise sur l'installation de bornes de téléconsultation dans les pharmacies pour démocratiser l'usage.

La crise du coronavirus et le confinement de la population française depuis la mi-mars ont totalement rebattu les cartes. Par un décret publié le 10 mars dernier, le gouvernement a encore assoupli jusqu'au 30 avril les conditions pour réaliser des actes de télémédecine, dans le but de répondre à la crise sanitaire. Ainsi, il n'est plus nécessaire d'avoir déjà réalisé une consultation physique avec le médecin choisi en téléconsultation, par exemple. Tout d'un coup, la téléconsultation a prouvé sa pertinence : l'Etat a même conseillé aux patients qui suspectaient un Covid-19 de ne pas se rendre aux urgences sauf si complications respiratoires, ni dans les cabinets médicaux, et de privilégier les consultations vidéos pour poser le diagnostic. Les patients atteints de Covid-19 ou présentant des symptômes, peuvent ainsi être suivis à domicile, et ceux qui souffrent d'autres pathologies peuvent être soignés à distance, ce qui réduit le risque d'être exposé au virus, tout en allégeant le recours au Samu et aux services d'urgences débordés.

"Certains généralistes parmi les plus réticents sont passés à la téléconsultation", déclarait fin mars à l'AFP Jacques Battistoni, président de MG France, le syndicat des médecins généralistes. "C'est la première mesure-barrière pour éviter la contamination, ce qui explique très largement ce phénomène".

La téléconsultation entre même à l'hôpital

Dans le détail, Doctolib revendique certes 30.000 médecins libéraux utilisateurs du service contre 3.500 il y a un mois, mais aussi 1.200 praticiens à l'hôpital contre 0 avant la crise. "40 hôpitaux sont équipés en consultation vidéo et ils ont réalisé 13 000 téléconsultations en seulement 2 semaines. 32 nouveaux projets sont en cours d'équipement", annonce la startup.

Mais l'usage concerne surtout les médecins généralistes de ville, qui ont réalisé 70% des consultations vidéo à distance sur la plateforme. L'épidémie encourage aussi le développement de services comme la télésurveillance à distance: les personnes atteintes de Covid-19 ou suspectant de l'être, reçoivent chaque jour par texto un lien sécurisé vers un questionnaire d'auto-évaluation, et un médecin les contacte si leur état de santé s'aggrave.

Doctolib, Qare, Medadom et les autres services de téléconsultations font donc partie des rares entreprises qui ont prouvé dans la crise du coronavirus la pertinence de leur solution, et qui profitent du moment pour accélérer la numérisation de la société. Qu'en restera-t-il une fois le confinement terminé ? La téléconsultation restera-t-elle dans les usages des médecins et du public, ou aura-t-elle été uniquement une solution provisoire d'urgence, notamment pour les praticiens à l'hôpital ?