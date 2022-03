Séries TV : pourquoi la Silicon Valley fascine Hollywood (Uber, WeWork, Facebook, Theranos...)

Des personnalités atypiques et brillantes au destin extraordinaire, des rivalités épiques, des scandales retentissants, des success stories incroyables et des crashs spectaculaires : bienvenue dans le monde impitoyable de Silicon Valley, nouvel eldorado... des séries TV.

Ainsi, ces dernières semaines, pas moins de trois nouvelles séries ont été lancées sur le thème porteur des dessous peu reluisants de la Silicon Valley : The Dropout, un portrait de la fondatrice de Theranos, l'ambitieuse Elizabeth Holmes, qui promettait de révolutionner les tests sanguins et qui est devenue la première femme milliardaire de la tech sur la base d'une arnaque ; Super Pumped : the battle for Uber, sur les coulisses agitées du géant des VTC -méthodes hors la loi, culture toxique, précarisation du travail- et la personnalité abrasive de son CEO déchu Travis Kalanick ; et WeCrashed, sur l'ascension fulgurante puis la chute du champion du coworking WeWork, qui a perdu 40 milliards de dollars de valorisation en quelques mois en 2019.

Personnalités atypiques, brillantes et dysfonctionnelles

Le point commun à ces trois séries est d'explorer les motivations et surtout les tourments de leurs emblématiques dirigeants. Le génie d'Elizabeth Holmes (Theranos), de Travis Kalanick (Uber) et d'Adam Neumann (WeWork) leur a permis de transformer leur petite startup en géant de la tech, mais tous ont fini par chuter, même si Uber et WeWork ont résisté au tourbillon qui a emporté leur fondateur. Les trois séries racontent à la fois l'ascension fulgurante de l'entreprise et la chute de l'entrepreneur, en plaçant la caméra à hauteur d'homme, se focalisant sur leur psyché et leurs relations avec leur cercle proche pour mieux les cerner. "Le monde des affaires est parfait pour les séries TV, parce que derrière chaque grande histoire d'entreprise se cache une incroyable histoire de batailles humaines", explique David Brown, journaliste économique et narrateur du podcast WeCrashed (Wondery), qui a inspiré la série du même nom.

Diffusée depuis le 3 mars aux Etats-Unis sur la plateforme Hulu -le 20 avril en France sur Disney Plus-, The Dropout revisite sous forme de fiction l'histoire de Theranos, la fameuse licorne de la Silicon Valley qui ambitionnait de révolutionner les tests sanguins mais n'a jamais tenu ses promesses. Sa fondatrice, Elizabeth Holmes, interprétée par Amanda Seyfried, a été la coqueluche des magazines économiques en tant que plus jeune "self made woman" milliardaire du monde. Elle a été reconnue coupable début janvier d'escroquerie au détriment de ses investisseurs. Très suivi, son procès a été retentissant non seulement en raison de l'ampleur de l'arnaque -la jeune entrepreneuse avait réussi à lever des centaines de millions de dollars et à embarquer dans son conseil d'administration deux anciens secrétaires d'Etat à la Défense- mais parce qu'il interrogeait en creux les excès de la Silicon Valley, avec sa capacité à générer des bulles déconnectées de toute réalité.

Une semaine avant The Dropout, la chaîne Showtime (connue pour Dexter ou Shameless) lançait Super Pumped : the battle for Uber, une série sur l'ascension et la chute du cofondateur d'Uber, Travis Kalanick. L'emblématique CEO a été contraint à la démission en 2017 après des révélations sur des pratiques managériales brutales et la multiplication d'épisodes de harcèlement sexuel et moral au sein de l'entreprise. Encore une fois, l'affaire avait fait grand bruit à l'époque car elle levait le voile sur des pratiques répandues mais tues dans la Silicon Valley, royaume de l'homme blanc surdiplômé et terre hostile pour les femmes.

Enfin, Apple TV+ a lancé le 18 mars la série WeCrashed. Celle-ci revient sur la chute brutale de la "bulle" WeWork, géant mondial du coworking qui a été valorisé jusqu'à 47 milliards de dollars en 2019, avant de perdre en quelques semaines 40 milliards de dollars et se retrouver à deux doigts de la banqueroute. Comme ses prédécesseurs, la série se concentre sur la personnalité extravagante d'Adam Neumann, interprété par Jared Leto, et sa relation avec son épouse Rebekah, jouée par Anne Hathaway, au cœur du succès de l'entreprise.

"La capacité qu'ont ces personnages à s'auto-mythifier et à occuper la même place que les dieux dans notre société est complètement fascinante", a estimé dans le New York Times David Levien, l'un des scénaristes et producteurs de Super Pumped.

Fascination pour la technologie et dystopie sous tous les tons

Ces trois séries confirment et amplifient une tendance qui émerge depuis plusieurs années, qui consiste à aborder les entreprises de la tech et la révolution numérique comme un nouveau vivier d'histoires pour la fiction. D'autant plus dans un contexte de "peak TV", cette ère de démultiplication de l'offre de séries TV sous l'impulsion de l'arrivée de nouveaux acteurs du streaming. De Netflix à AppleTV+, en passant par Amazon Prime Video ou Hulu et Disney+, tous cherchent à créer l'événement avec des séries coup de poing. Et avec le monde de la tech, la réalité dépasse souvent la fiction, faisant le bonheur d'Hollywood.

Depuis son irruption dans le marché de la SVoD en novembre 2019, Apple TV+ montre un grand intérêt pour l'univers de la tech. En plus de WeCrashed, l'un de ses premiers succès est Mythic Quest, une comédie -très réussie- dont l'action se déroule dans les locaux d'un studio de jeux vidéo largement inspiré par Ubisoft. Et pour cause : le géant français est coproducteur de la série, ce qui pose problème car les problématiques inhérentes au secteur, comme son sexisme, sont abordées de manière très gentille. Digne héritière de la série Silicon Valley (2014-2019) mais dans le monde des gamers, la troisième saison arrive cette année.

La technologie prend également de plus en plus de place dans les séries dystopiques, qui reviennent en grâce à la télévision depuis le triomphe Black mirror en 2011, à qui Netflix a offert plusieurs saisons supplémentaires à partir de 2015. Ainsi, Apple TV+ a lancé le 18 février dernier Severance, un thriller dystopique créé par Ben Stiller avec Adam Scott et Patricia Arquette, dans lequel des individus choisissent de porter une puce dans leur cerveau qui sépare leurs souvenirs privés et professionnels, sans aucune possibilité d'interconnexion. Sur Amazon Prime Video, la comédie Upload, lancée en 2020 et dont la deuxième saison est disponible depuis le 11 mars, aborde sous le prisme de la comédie le fantasme millénaire de l'immortalité grâce à la technologie. Dans la série, les humains les plus fortunés peuvent "se télécharger" vers le paradis virtuel de leur choix, donc transposer leur âme dans une sorte de métavers à la charge de leur famille sur terre.

De nombreuses séries "tech" à venir

Le filon est très loin d'être épuisé. Après Theranos, WeWork et Uber, c'est Facebook, dirigé par le fascinant et très controversé Mark Zuckerberg, qui va avoir droit à non pas une, mais deux séries dédiées. La première, annoncée par la plateforme HBO, est intitulée Doomsday Machine et se consacrera à la discrète mais toute-puissante numéro 2 du groupe, la directrice financière Sheryl Sandberg. L'objectif : faire connaître sa personnalité et explorer la relation professionnelle forte entre la dirigeante et Mark Zuckerberg, au cœur du succès du groupe.

La deuxième série en préparation sur Facebook n'est autre que la saison 2 de Super Pumped. Son diffuseur, Showtime, souhaite en faire une anthologie, c'est-à-dire une série dont chaque saison est indépendante. Toujours dans le thème du portrait sans concession d'un dirigeant controversé de la tech, la saison 2 se consacrera à Mark Zuckerberg après avoir exploré Travis Kalanick d'Uber dans la saison 1.

Nul doute que les annonces d'autres séries explorant le monde de la tech vont se multiplier dans les prochains mois. Du visionnaire Elon Musk (Space-X) au méthodique Jeff Bezos (Amazon), du "successeur" Tim Cook (Apple) au fantasque Jack Dorsey (ex-Twitter), en passant par le secret Masayoshi Son (dirigeant de Softbank) ou le trop virulent pour le pouvoir chinois Jack Ma (Alibaba), les dirigeants brillants au parcours hors-normes ne manquent pas dans l'univers de la tech. Tout comme les histoires extraordinaires, de la paternité du bitcoin au crash spectaculaire de Quibi, en passant par la mythique rivalité entre Apple et Microsoft... Autant de trésors pour tout scénariste en quête d'une série événement.

