Non, Snapchat ne va pas ouvrir le Live à ses utilisateurs

Après Facebook Live et Periscope, bientôt un "Snap Live" ? Oui, mais uniquement pour des partenaires officiels. L'application de messagerie instantanée a annoncé mercredi lancer un outil à destination des chaînes télé afin de diffuser des programmes en direct sur son réseau social. Le baptême du feu : ce samedi lors de l'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver à Pyeongchang (Corée du Sud), qui durent jusqu'au 25 février.

Snap. Inc, maison-mère de Snap, s'associe pour l'occasion à NBC Universal. La filiale de l'opérateur Comcast diffusera sur Snap des extraits de performances sportives entre 2 à 6 minutes. Une fois la vidéo consultée, elle disparaîtra de Snap, conformément à la coutume.

"Le meilleur endroit pour regarder un match en direct ou une remise de prix est à la télévision", a déclaré auprès du Wall Street Journal Ben Schwerin, vice-président des partenariats de Snap. "Mais si nous pouvons diffuser les moments qui comptent le plus sur Snapchat, alors nous pensons que nous pouvons créer une expérience complémentaire."

L'intérêt pour Snap : tenter de grappiller de nouveaux utilisateurs et surtout, son cercle d'annonceurs. Pour ce coup d'essai, les vidéos en direct des JO ne seront pas sponsorisées. En revanche, les prochains "live" seront monétisés, assure l'application de messagerie instantanée au Wall Street Journal.

L'atout de Snap : son jeune public

Pour séduire les publicitaires, le réseau social a un atout majeur : son (très) jeune public. 83,4% des 12-17 ans et 78,6% des 18-24 ans aux États-Unis utilisent Snapchat, selon une étude eMarketer publiée en mars dernier. L'entreprise américaine a revendiqué 187 millions d'utilisateurs, lors de la publication de ses résultats annuels mardi.

C'est pour cette raison que NBC Universal et Snap ont déjà créé une co-entreprise en octobre dernier, destinée à produire des contenus originaux "faits pour mobiles qui seront principalement lancés sur Snapchat", selon un communiqué de l'époque.

Pour autant, Snap ne semble pas décider à ouvrir le Live à tous ses utilisateurs. L'entreprise assure ne pas avoir de demande dans ce sens de la part des "snapchatters". De plus, elle n'y verrait "pas beaucoup de cas d'utilisation pour eux", selon TechCrunch et The Verge. Le risque : se retrouver avec des "live" sans fin, alors que l'application mise sur l'immédiateté avec des photos éphémères. Les vidéos retransmises en direct posent aussi le problème de la modération des contenus. Lancé en janvier 2016, Facebook Live a été très critiqué pour permettre la diffusion de suicides en direct.