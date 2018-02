Orange porté par son retour à la croissance en France

L'opérateur télécoms Orange a publié mercredi un bénéfice net de 1,9 milliard d'euros pour l'exercice 2017, en baisse de 24,8% comparé à l'année précédente où il avait engrangé des recettes exceptionnelles pour la cession de sa participation dans l'opérateur britannique EE. Le bénéfice net sur les activités poursuivies a presque été multiplié par deux sur la période.

L'opérateur a vu son chiffre d'affaires progresser de 0,4% (+1,2% à base comparable) pour s'établir à 41,096 milliards d'euros, et s'attend en 2018 à une croissance de son excédent brut d'exploitation (Ebidta) ajusté supérieure à celle réalisée sur l'exercice écoulé. L'Ebitda ajusté a progressé l'an dernier de 1,1% (+2,2% à base comparable) à 12,82 milliards d'euros, ce qui représente une marge en progression de 0,3 point à 30,7%.

"Pour Orange, l'année 2017 a été remarquable à plus d'un titre. Nous avons enregistré d'excellentes performances commerciales tirées par le très haut débit, et nous avons désormais 4,7 millions de clients fibre et 46 millions de clients 4G pour le groupe", s'est félicité le Pdg d'Orange, Stéphane Richard, cité dans le communiqué.