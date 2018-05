Télécoms : les appels voix rétablis après de fortes perturbations

La panne est terminée. Les appels voix entre Orange et les autres opérateurs, "fortement" perturbés depuis lundi matin à la suite d'un problème technique, sont rétablis depuis 16h45, a annoncé l'opérateur historique. "Nous avons constaté une amélioration du service dans l'après-midi et un rétablissement depuis 16H45", a précisé Orange à l'AFP, ajoutant que l'opérateur présentait ses excuses "pour la gêne occasionnée".

Les appels entre opérateurs, sur le fixe et sur le mobile étaient perturbés depuis le milieu de la matinée à la suite d'un "incident technique (qui) impacte fortement l'interconnexion voix entre Orange et les opérateurs tiers", avait expliqué Orange. Les investigations sont désormais en cours pour déterminer les causes de l'incident.

L'incident a perturbé la qualité des appels entre les opérateurs, avec un pic de problèmes enregistrés vers 10h par le site downdetector.fr, qui recense les problèmes techniques tant sur les réseaux mobiles que sur les principales plateformes web.

Les principaux opérateurs nationaux ont été interpellés sur les réseaux sociaux une bonne part de la journée au sujet de cet incident qui a touché plusieurs milliers d'abonnés, de manière aléatoire.

(avec AFP)