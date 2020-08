5G : Bouygues Telecom et SFR se préparent à la vie sans Huawei

Grand chambardement à venir dans les réseaux mobiles. A la demande de l'Etat, Bouygues Telecom et SFR vont progressivement démonter et remplacer leurs antennes et équipements Huawei dans les zones très denses. L'opérateur de Martin Bouygues a détaillé cette opération, jeudi dernier, lors de la présentation des résultats semestriels du groupe. « Nous allons assurer le démontage de 3.000 sites sur une période de huit ans », a déclaré Olivier Roussat, DG délégué du groupe Bouygues et président de Bouygues Telecom.

L'opérateur n'a pas le choix, puisque ces sites n'ont reçu, au mieux, que des autorisations partielles d'équipements 5G Huawei de la part de Matignon et de...