5G  : la Chine appelle la France à ne pas limiter Huawei

Pékin hausse franchement le ton. Alors que le gouvernement français pourrait bientôt, à partir de lundi, se prononcer sur les premières demandes d'équipements Huawei des opérateurs pour le déploiement de la 5G, un porte-parole de l'ambassade de Chine en France s'est fendu d'un communiqué menaçant. Dans cette missive, publiée ce dimanche, celui-ci redoute d'importantes restrictions à l'égard du géant chinois des télécoms.

« L'ambassade de Chine en France a pris note des reportages récents dans plusieurs médias français selon lesquels les autorités compétentes françaises envisageraient de prendre des mesures restrictives contre Huawei dans le déploiement de la 5G en France, précise le communiqué. Parmi elles : l'interdiction aux équipements 5G de Huawei d'être utilisés dans des dizaines de grandes villes françaises et l'imposition à Huawei d'une durée de validité de l'autorisation nettement plus courte qu'aux équipementiers européens comme Nokia et Ericsson. »

Le porte-parole de l'ambassade se dit « profondément déçu et inquiet ». Il estime que que si ces mesures visant Huawei sont exactes, celles-ci seraient « contraire à l'engagement pris par le gouvernement français ». « Le président Emmanuel Macron et d'autres hauts responsables français ont réaffirmé à plusieurs reprises que sur la question de la 5G, la France ne prendrait pas de mesures discriminatoires contre un pays ou une entreprise spécifique, ni n'exclurait pas Huawei », argue-t-il.

Nokia et Ericsson menacés en Chine ?

Le porte-parole juge qu'« une différence de traitement des entreprises selon leur pays d'origine constituera une discrimination patente et un protectionnisme déguisé ». Ce qui va, selon lui, « à l'encontre des principes de l'économie de marché et du libre commerce ». Surtout, le porte-parole laisse entendre que la Chine pourrait, en cas de discriminations visant Huawei en France et dans d'autres pays européens, prendre des mesures de rétorsion à l'égard de Nokia et d'Ericsson sur le marché chinois de la 5G.

« La Chine a toujours accordé un traitement équitable à Nokia et Ericsson dans le déploiement des réseaux 5G en Chine et les a même autorisés à prendre part au déploiement du cœur des réseaux [un endroit sensible où transitent toutes les communications, Ndlr], affirme le communiqué. Nous ne souhaitons pas voir le développement des entreprises européennes dans le marché chinois affecté à cause de la discrimination et du protectionnisme de la France et d'autres pays européens à l'égard de Huawei. »

L'inquiétude de SFR et de Bouygues Telecom

Les Etats-Unis et plusieurs pays européens, dont la France, redoutent depuis longtemps que les équipements 5G du groupe chinois puissent servir de cheval de Troie à Pékin pour espionner les communications, ou les mettre hors service en cas de conflit. C'est une des raisons pour lesquelles la France s'est dotée, l'été dernier, d'une nouvelle loi sur la sécurité des réseaux mobiles. Celle-ci oblige les opérateurs a demander l'aval de l'exécutif pour tout déploiement d'équipements et de logiciels liés à 5G. Si le gouvernement assure que tous les équipementiers seront logés à la même enseigne, ce texte vise pourtant, a minima, à limiter l'empreinte de Huawei dans les réseaux français.

Le sujet préoccupe particulièrement SFR et Bouygues Telecom. L'opérateur au carré rouge et celui de Martin Bouygues utilisent chacun des équipements Huawei sur la moitié de leurs réseaux mobiles. Une interdiction du groupe de Shenzhen les obligerait à remplacer une grande partie de leurs infrastructures. Ce qui leur coûterait très cher, et ralentirait leur déploiement de la 5G.