Avec la 5G, la consommation de données attendue en très forte augmentation en Europe

Il n'existe, à ce jour, pas encore d'innovation de rupture qui rendrait le passage à la 5G essentiel pour les particuliers. Pour autant, cette technologie favorise une augmentation des données échangées sur les réseaux mobiles. C'est ce qui ressort de la dernière enquête annuelle du GSMA, le lobby de l'industrie du mobile, publiée le 23 novembre dernier. Concrètement, la consommation de données sur les réseaux 3G, 4G et 5G « va tripler » sur le Vieux Continent d'ici à 2028, affirme cette enquête. Pourquoi ? D'abord parce que la couverture mobile en 4G s'améliore, notamment en Europe centrale et orientale. Ensuite parce que le déploiement de la nouvelle 5G s'accélère.

Le GSMA souligne que les abonnés qui passent de la 4G à la 5G deviennent, naturellement, plus « datavores », et souhaitent des forfaits avec de plus grosses enveloppes de données. Le lobby justifie cette tendance par l'essor des jeux vidéo sur mobile « de haute qualité », des services de réalité augmentée, ou encore des contenus vidéos en haute définition.

« Des investissements continus »

Cette appétence numérique va nécessiter, d'après le GSMA, « des investissements continus dans les réseaux mobiles européens de la part des opérateurs ». Ceux-ci devraient dépenser près de 200 milliards d'euros, d'ici à 2030, pour « mettre à niveau » leurs infrastructures, essentiellement dans la 5G. Celle-ci « deviendra la technologie mobile dominante en Europe au cours des trois prochaines années », insiste encore le GSMA. La 5G devrait, selon ses prévisions, « toucher 87% des utilisateurs » d'ici à 2030, contre 11% en 2022. En parallèle, sur la même période, le niveau de pénétration de la 4G devrait passer de 75% à 12%.

Le GSMA évalue, en outre, que la contribution économique de l'industrie du mobile en Europe va significativement augmenter, passant de 910 milliards d'euros (soit 4,3% du PIB européen) en 2022, à plus de 1.000 milliards d'euros en 2030. Le lobby rappelle, ainsi, les bénéfices de la 5G pour numériser le tissu économique, et notamment l'industrie.

Le lent déploiement de la 5G en Europe

Cela dit, le GSMA estime que le déploiement de la 5G se fait trop lentement en Europe par rapport à d'autres pays, comme les Etats-Unis ou la Chine. Seuls 5% des réseaux 5G européens sont « standalone » (ce qui permet d'utiliser toutes les capacités de cette technologie), constate le lobby, contre 25% des réseaux de la zone Asie-Pacifique. Il alerte sur une « perte de leadership » technologique européen. Celui-ci pourrait, à terme, se solder par un manque d'innovation et une dégradation de la compétitivité économique du continent.

Le GSMA souligne, en outre, que si les investissements des opérateurs sont attendus en forte hausse dans le déploiement de la 5G, leurs revenus, eux, ne devraient que faiblement progresser : de 156 à 162 milliards d'euros entre 2022 et 2030. C'est, aux yeux du lobby, la principale faiblesse de l'industrie européenne du mobile, caractérisée par une multitudes d'acteurs et une forte concurrence qui maintient les prix, et donc les marges, à des niveaux bas.

Plus de 10 millions de clients 5G en France

Dans l'Hexagone, la 5G commence, pour sa part, à faire enfin son nid. D'après l'Arcep, le régulateur des télécoms, la France a récemment passé la barre des 10 millions d'abonnés à travers le pays. La proportion d'utilisateurs « s'élève à 13% du nombre total de cartes SIM en service », soit 7 points de plus en un an. L'Arcep constatait, aussi, une hausse de la consommation de données. « Le trafic par client actif 4G s'élève à 15,4 Go par mois, soit 1,8 Go de plus en un an et par abonné », constatait-elle.