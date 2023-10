Télécoms : Ericsson, le champion suédois de la 5G, broie encore du noir

L'arrivée de la 5G promettait un avenir radieux à Ericsson et à ses rivaux Nokia ou Huawei. Las, jusqu'à présent, le géant suédois ne profite guère de cette nouvelle technologie, dont il vend des antennes et autres équipements aux opérateurs télécoms. Cela fait au moins trois ans, maintenant, qu'Ericsson est dans la tourmente. Et ses résultats au titre du troisième trimestre publiés ce mardi matin n'incitent pas à l'optimisme.

Les ventes, en premier lieu, dégringolent. Celles-ci ont chuté de 10% sur un an, à 68 milliards de couronnes (près de 5,9 milliards d'euros). Il s'agit d'un sacré revers pour l'équipementier. Celui-ci affirme que les ventes d'équipements mobiles, 5G notamment, ont chuté de pas moins de 16%... Ericsson souffre particulièrement en Amérique du Nord - essentiellement aux Etats-Unis, qui est un de ses principaux marchés - où son chiffre d'affaires s'est effondré de 60%. Börje Ekholm, le PDG du groupe, déplore « l'ajustement des stocks des clients, et un rythme de déploiement [de la 5G, Ndlr] plus lent ».

Baisse des investissements dans la 5G

De manière générale, les opérateurs, qui souffrent d'un contexte économique difficile et de l'inflation - en particulier de la hausse des coûts de l'énergie - lèvent depuis des mois le pied sur leurs investissements dans la nouvelle génération de communication mobile. Maigre consolation : les ventes se portent plutôt correctement en Inde et dans certains pays qui ont adopté très tôt la 5G, souligne Ericsson.

Surtout, l'équipementier suédois a enregistré, au troisième trimestre, une perte colossale de 30,5 milliards de couronnes (2,6 milliards d'euros). C'est la conséquence d'une importante dépréciation dans ses comptes de la valeur de l'américain Vonage, un spécialiste du cloud qu'il a acheté il y a deux ans pour 6,2 milliards de dollars. Malgré les difficultés de ce dernier, Ericsson continue de croire à l'avenir de sa filiale. Il l'estime stratégique pour croître sur le marché des entreprises.

Réduction des coûts

La 5G offre, en effet, l'opportunité aux entreprises de numériser largement leurs activités, et Vonage constitue, aux yeux d'Ericsson, un atout « clé » pour le développement de nouveaux services. C'est tout l'enjeu du projet « Open Gateway », auquel participe Ericsson, et qui a été présenté le 27 février dernier au Mobile World Congress de Barcelone. L'idée est de permettre aux développeurs d'applications d'imaginer de nouveaux services en ligne en utilisant la puissance de la nouvelle génération de communication mobile.

Ericsson va encore souffrir dans les mois qui viennent. Börje Ekholm s'attend, pour le quatrième trimestre, à pâtir « de tendances de marché similaires ». « Nous nous attendons à ce que l'incertitude qui affecte notre activité de réseaux mobiles persiste jusqu'en 2024 », a-t-il prévenu. D'ici là, le PDG souhaite se concentrer sur « ce que le groupe peut contrôler ». C'est-à-dire, pour l'essentiel, « réduire ses coûts ». Le dirigeant affirme que les actions déjà engagées permettront au groupe de réaliser des économies à hauteur de 1 milliard d'euros (12 milliards de couronnes) d'ici à la fin de l'année. En février dernier, Ericsson a annoncé qu'il comptait se séparer de pas moins de 8.500 collaborateurs.

Le champion des infrastructures mobiles ne va pas s'arrêter là. « Nous continuerons à prendre des mesures décisives de réduction des coûts afin de nous assurer qu'Ericsson est bien positionné pour apporter de la valeur à nos actionnaires », a promis Börje Ekholm. Cette fin d'année 2023 promet d'être un long chemin de croix.