La 5G passe la barre des 10 millions d’utilisateurs en France

Longtemps critiquée et pointée du doigt, la 5G commence finalement à séduire les Français. D'après les derniers chiffres de l'Arcep, le régulateur des télécoms, le nombre de cartes SIM actives dans l'Hexagone est de 10,4 millions au deuxième trimestre.

(Crédits: DR)

Toujours selon le gendarme des télécoms, la proportion d'utilisateurs « s'élève à 13% du nombre total de cartes SIM en service », soit 7 points de plus en un an. Aujourd'hui, la 5G est majoritairement allumée dans les grands centres urbains et les villes moyennes. Les opérateurs utilisent notamment cette technologie pour éviter que les réseaux saturent. Sachant que la consommation de données va crescendo. « Le trafic par client actif 4G s'élève à 15,4 Go par mois, soit 1,8 Go de plus en un an et par abonné », précise l'Arcep.

Les revenus des opérateurs augmentent

En parallèle, le régulateur souligne que les revenus des opérateurs (Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free) sur le marché de détail continuent d'augmenter - comme c'est le cas depuis trois ans. Au deuxième trimestre, ils ont progressé de 1,6% en un an, à 9,1 milliards d'euros. « L'effet conjugué d'une croissance supérieure à 2% depuis deux ans sur le marché des services mobiles, et d'une embellie sur celui des services fixes depuis le début de l'année 2023 explique cette dynamique », ajoute le régulateur.

(Crédits: DR)

Les hausses de prix et la modération des promotions, sur le font de l'Internet fixe, expliquent cet « embellissement ». « La facture moyenne des utilisateurs de ces services augmente ainsi de 1,2 euro en un an pour s'élever à 34,5 euros hors taxe par mois », précise le régulateur.

Malgré des problèmes de qualité, la fibre, qui permet de bénéficier d'un Internet ultra-rapide, a toujours le vent en poupe. Le nombre d'abonnements à cette technologie flirte désormais avec les 20 millions. « Ils sont 3,5 millions de plus en un an à avoir contracté ce type de forfaits ce trimestre », indique le régulateur. Aujourd'hui, les abonnés à la fibre représentent 62% des abonnements Internet à haut et à très haut débit.