Avec la 5G, Nokia veut transformer l’expérience du public dans les stades

La 5G va-t-elle révolutionner la manière de suivre une compétition sportive dans les stades ? Chez Nokia, on en est persuadé. L'équipementier télécoms finlandais, un des leaders de la 5G dans le monde avec Ericsson et Huawei, a profité des championnats du monde de cyclisme sur piste, qui se déroulent du 12 au 16 octobre au vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines, pour tester différents usages nouveaux. Avec un objectif : proposer une « expérience immersive » aux fans dans les tribunes.

Pour ce faire, Nokia a déployé, avec la bénédiction de l'Arcep, le régulateur des télécoms, un réseau 5G privé au vélodrome national. L'équipementier s'est associé à plusieurs industriels - dont le leader français des télécoms Orange - et spécialistes de de l'image pour expérimenter différentes solutions. Nokia et ses partenaires ont notamment déployé plusieurs caméras en très haute définition, dont certaines à 360 degrés, à proximité de la piste.

Une application pour les photographes de presse

Grâce à la 5G, toutes ces caméras sont pilotables à distance, et surtout en temps réel. Les lourds flux vidéo sont immédiatement remonté au stand de Nokia, à côté du vélodrome. On peut alors, via un simple smartphone et une application spécifique, accéder au flux de son choix, choisir un angle de vision, et zoomer à certains endroits pour ne rien rater de la compétition. Ces outils permettent également d'entendre les sons de la piste, l'ambiance dans les tribunes, et ou des commentaires audio dans la langue de son choix.

Le réseau 5G de Nokia est également utilisé pour aider d'autres acteurs de la compétition. Une application a été développée pour permettre, notamment, aux photographes de presse, sur le terrain, d'envoyer directement leurs clichés à leurs rédactions. Pour ce faire, il n'ont besoin que de connecter leur appareil photo à leur smartphone, lui-même connecté au réseau 5G privé. Nokia a vocation à développer d'autres usages, notamment en matière de sécurité. De tels dispositifs devraient notamment être opérationnels en 2024, à l'occasion des Jeux olympiques de Paris.