Chez Huawei, la priorité est la « survie »

C'est un anniversaire dont il se serait bien passé. Ce lundi, lors d'une conférence en ligne destinée au journalistes et aux analystes, Guo Ping, l'actuel président en exercice de Huawei, a rappelé que cela faisait tout juste un an que son groupe devait composer avec d'importantes sanctions américaines. Le 16 mai 2019, Washington, qui soupçonne Huawei d'espionnage pour le compte de Pékin, a placé l'industriel sur une liste noire l'interdisant de commercer avec des sociétés américaines. Cette mesure visait à couper le robinet des technologies américaines au géant chinois des télécoms et des smartphones. Elle a constitué un véritable séisme au sein du groupe de Shenzhen, qui doit, par exemple, désormais se passer des précieux applications de Google pour ses téléphones.

Mais les Etats-Unis n'en sont pas restés là. Vendredi dernier, Washington a déployé de nouvelles mesures visant à empêcher Huawei de développer des semi-conducteurs à l'étranger avec de la technologie américaine. D'après le département américain du commerce, « cette annonce bloque les efforts de Huawei pour contourner les contrôles à l'exportation ». Il s'agit d'un nouveau coup dur pour le groupe chinois. Ce lundi,...