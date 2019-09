Huawei, un dragon sur le gril

Dans la tempête, le roseau « plie mais ne rompt pas ». Ces vers de La Fontaine illustrent bien l'état d'esprit de Huawei. Confronté à des sanctions américaines, le géant chinois des télécoms et des smartphones est entré en résistance. À travers le monde, les 194.000 collaborateurs du groupe chinois sont priés de cravacher pour ne pas céder au pilonnage du pays de l'Oncle Sam, qui le soupçonne d'espionnage pour le compte de Pékin. L'état-major de Huawei use d'un langage guerrier pour mobiliser ses troupes.

À Shanghai, dans un des plus gros centres de recherche et développement du groupe, l'appel à résister apparaît dès l'entrée. Dans cette bâtisse ultra-moderne de 880 mètres de long, une grande maquette d'un Iliouchine IL-2, un avion de chasse de la Seconde Guerre mondiale, accueille chaque matin les 15.000 employés. La pancarte est explicite: « On ne naît pas héros, on le devient. » Avant de préciser qu'un de ces chasseurs soviétiques, surnommés « tueurs de chars » pendant la guerre, a réussi à rentrer à bon port après avoir été criblé d'obus par les forces antiaériennes allemandes (voir illustration ci-dessous).

Dans ce document distribué par Huawei, le groupe appelle ses...