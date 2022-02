Ericsson en pleine tempête après avoir reconnu de possibles pots-de-vin à l’Etat islamique

Ericsson est dans l'œil du cyclone. Le géant suédois des télécoms, numéro deux mondial du secteur, a révélé ce mardi soir les premières conclusions d'une enquête interne sur ses activités en Irak de 2011 à 2019. Celles-ci sont explosives. Elles révèlent « de graves violations » de ses règles de conformité légales et éthiques concernant la manière dont l'industriel a mené ses affaires dans ce pays.

Ericsson y est présent depuis la réouverture du marché des télécoms, après la levée de l'embargo des Nations unies. Le groupe affirme disposer de nombreuses preuves de « comportements répréhensibles liés à la corruption » de ses employés, vendeurs et fournisseurs. La liste de ces pratiques apparaît longue comme le bras :

« Faire un don monétaire sans bénéficiaire clair ; payer un fournisseur pour un travail sans portée définie et sans documentation ; utiliser des fournisseurs pour effectuer des paiements en espèces ; financer des voyages et des dépenses inappropriés ; et utiliser de manière inappropriée des agents commerciaux et des consultants », égrène notamment le groupe suédois.

Plusieurs employés mis à la porte

Mais ce n'est pas tout. Ericsson suspecte que ses troupes ont possiblement versé des pots-de-vin, in fine à destination de l'Etat islamique, pour échapper à certains frais de douanes. L'enquête fait état de « paiements à des intermédiaires » liés à « l'utilisation d'itinéraires de transports alternatifs » afin de « [contourner] les douanes irakiennes ». Et ce, alors qu'à ce moment, « des organisations terroristes, dont l'Etat islamique, contrôlaient certains de ces routes »...

Ericsson précise toutefois que ses investigations « n'ont pas pu déterminer les destinataires finaux de ces paiements ». A ce jour, « l'enquête n'a pas permis d'identifier qu'un employé d'Ericsson était directement impliqué dans le financement d'organisations terroristes », ajoute le groupe. Le géant suédois affirme avoir commencé à faire le ménage dans ses troupes. « Plusieurs employés ont été exclus de la société, et de multiples autres mesures disciplinaires et correctives ont été prises », précise-t-il. La sanction des marchés, elle, a été immédiate. Ce mercredi, le titre dégringolait de plus de 13% à la Bourse de Stockholm.

Une amende de 1 milliard d'euros en 2019

Ce n'est pas la première fois qu'Ericsson est impliqué dans le versement de pots-de-vin pour favoriser ses affaires. En 2019, l'équipementier télécoms a écopé d'une amende de 1 milliard de dollars après avoir été épinglé par le ministère américain de la Justice. Entre 2000 et 2016, Ericsson avait versé plusieurs pots-de-vin à Djibouti, en Chine, au Vietnam, en Indonésie et au Koweït pour décrocher plusieurs contrats.

Lire aussi : Ericsson accepte de payer une amende de 1 milliard pour malversation

Ces nouvelle affaire intervient alors que l'activité du groupe suédois se portent bien. Ericsson profite aujourd'hui des déboires de son grand rival Huawei aux Etats-Unis et en Europe pour booster ses ventes d'équipements 5G, dont le déploiement va crescendo. Au quatrième trimestre 2021, il a vu ses ventes progresser de 3%, à 71,3 milliards de couronnes (6,83 milliards d'euros). Tandis que son bénéfice net a augmenté de 41%, à 10,1 milliards de couronnes (970 millions d'euros). Ces révélations devraient, quoi qu'il en soit, lui coûter très cher.