Dans le sillage de Free, Orange va au bras de fer avec BFMTV

Orange ne pouvait pas choisir meilleur moment... Le leader français des télécoms a décidé, ce jeudi à 9h, de couper le signal des chaînes du groupe Altice BFMTV, RMC Découverte et RMC Story. C'est à dire le jour même où BFMTV présentait sa nouvelle grille à la presse ! Les équipes d'Orange n'ont pas réussi à se mettre d'accord avec leurs homologues du géant des télécoms et des médias de Patrick Drahi concernant le renouvellement du contrat de distribution de ces chaînes. Sachant que le contrat qui liait jusqu'à présent les deux groupes est arrivé à échéance mercredi soir. La coupure d'Orange fait suite à celle de Free la semaine dernière, qui n'a pas non plus réussi à s'entendre avec Altice.

Pourquoi Orange a-t-il balayé BFMTV de son offre de télévision ? Parce qu'il considère qu'Altice est trop gourmand pour la diffusion de sa chaîne. « Nous considérons qu'il y a bien un changement dans la relation entre les opérateurs et les chaînes, indique l'opérateur à La Tribune. Nous sommes d'accord pour valoriser l'audience d'une chaîne et ses services ajoutés (comme la télévision de rattrapage, Ndlr). Mais en face, il faut également considérer qu'amener une chaîne sur nos box, cela a un coût. »

« On ne transigera pas avec nos principes »

Suivant ce raisonnement, Orange estime que ce coût de transport revient à BFMTV, et qu'il lui appartient de rémunérer l'audience apportée par la chaîne comme d'éventuels services associés. Selon ses calculs, l'opérateur historique ne compte pas sortir le chéquier la chaîne dans le cadre d'un nouveau contrat. Il argue notamment que BFMTV n'est pas comparable, en termes d'audience et de services ajoutés, à TF1. Sachant qu'Orange avait accepté de rémunérer la chaîne du groupe Bouygues dans le cadre d'un nouveau contrat de distribution en mars 2018. D'après Orange, pas question de rétablir le signal de BFMTV avant d'avoir un nouveau contrat. « On ne transigera pas avec nos principes », insiste l'opérateur.

De son côté, Alain Weill, le PDG d'Altice France, s'est dit « très surpris, ce jeudi matin », de découvrir qu'Orange avec coupé le signal de ses chaînes, rapporte l'AFP. « Comme dans le cas de Free, on pense que c'est un préjudice terrible pour nos téléspectateurs et les abonnés d'Orange », a-t-il poursuivi, rappelant que « BFMTV, c'est chaque jour en moyenne 10 millions de téléspectateurs et quand l'actualité est agitée, c'est 20 millions ».

Vers un rétablissement rapide du signal ?

Le dirigeant a indiqué qu'Orange a invité Altice à reprendre les discussions ce jeudi après-midi. « Nous sommes d'accord avec les opérateurs télécoms quand ils disent que ce sont les services associés qu'ils veulent rémunérer, et si nous ne trouvons pas d'accord sur la rémunération des services associés, l'opérateur télécom, comme la loi le prévoit, reprendra le signal linéaire [diffusion des chaînes en direct] », a précisé Alain Weill. Lequel espérait, ce jeudi, le rétablissement du signal « dans quelques heures ».