Huawei  : pourquoi les Etats-Unis mettent (un peu) d’eau dans leur vin

C'est la première fois, depuis plus d'un an, que les Etats-Unis assouplissent leurs sanctions à l'égard de Huawei. Ce lundi, Washington a validé une nouvelle règle permettant aux entreprises du pays de l'Oncle Sam de collaborer avec Huawei pour développer de nouvelles normes 5G et autres technologies de pointe. Ce texte modifie la liste des biens et technologies que les sociétés américaines ont le droit de vendre au géant chinois des télécoms et des smartphones. Pour rappel, depuis mai 2019, Huawei n'a plus le droit de s'approvisionner en technologies américaines. Le mois dernier, Washington est allé plus loin, interdisant au groupe chinois d'acheter des semi-conducteurs conçus à l'étranger, dès lors qu'ils sont conçus grâce à des outils ou savoir-faire « made in USA ».

Le nouvel amendement permettra aux entreprises américaines de fournir à Huawei des technologies si elles contribuent « à la révision ou au développement d'un standard », notamment pour la 5G, la nouvelle génération de communication mobile. Pourquoi les Etats-Unis assouplissent-ils leurs restrictions à l'égard du groupe chinois ? Pourquoi mettent-ils désormais de l'eau dans leur vin vis-à-vis d'un groupe qu'ils accusent toujours d'espionnage pour le compte de Pékin, sans ménager, en parallèle, ses efforts pour le chasser du marché mondial de la 5G ? Par crainte de voir le secteur américain des télécoms se faire damer le pion, justement, dans la définition des normes internationales concernant la prochaine génération de communication mobile.

Le retour de bâton des restrictions américaines

Comme le souligne le Financial Times, les restrictions de l'administration Trump se sont retournées contre les entreprises américaines. « Les interdictions ont découragé les entreprises américaines de participer aux discussions internationales sur les normes des réseaux 5G, précise le quotidien économique. Huawei est au cœur de ces discussions, compte tenu de sa position dominante dans l'industrie. » Ce faisant, à la différence de la Chine, les Etats-Unis sont plus difficilement en mesure de militer pour des normes favorisant leur technologie. Ce qui, à terme, pourrait s'avérer problématique.

Et pour cause: la 5G est amenée à jouer un rôle déterminant, dans les années à venir, dans le développement de secteurs stratégiques comme la voiture autonome, la médecine à...