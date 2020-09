Lagardère : le tandem Amber-Vivendi sort les griffes

L'« allié » d'hier est devenu l'ennemi. Et il est désormais remonté comme un coucou. Entré au printemps dernier au capital de Lagardère via Vivendi, Vincent Bolloré a permis à Arnaud Lagardère de remporter la bataille qui l'opposait au fonds activiste britannique Amber Capital à l'AG du 5 mai. Mais aujourd'hui, le géant des médias sort les griffes contre la gérance du groupe d'édition, de distribution et de médias, dont il est devenu le premier actionnaire (23%).

Lire aussi : Arnaud Lagardère renvoie Amber dans les cordes

S'il a présenté, un temps, cet investissement comme un simple « placement financier de long terme » sans vouloir « exercer d'influence sur les choix stratégiques », Vivendi a changé son fusil d'épaule. A la surprise générale, il n'a pas hésité à s'allier, le mois dernier, avec Amber, l'ennemi juré d'Arnaud Lagardère depuis deux ans....