Mobile : Ericsson inflige une sévère défaite à Nokia aux Etats-Unis

C'est un sacré revers pour Nokia. L'action Ericsson grimpait à la Bourse de Stockholm ce mardi après que l'équipementier télécoms suédois a remporté un contrat avec l'américain AT&T, au détriment de son grand rival finlandais.

AT&T a en effet annoncé lundi avoir choisi Ericsson pour construire un réseau de télécommunications qui utilise uniquement la technologie Open RAN (Open Radio Access Network) et qui couvrira 70% de son trafic sans fil aux États-Unis d'ici fin 2026. À 08h51, le titre Ericsson prenait 8,73% et se dirigeait vers sa meilleure performance depuis octobre 2020. Nokia, en revanche, a vu son titre céder 7,61% après avoir touché un plus bas de trois ans plus tôt en séance.

« Coup dur »

D'après Nokia, le contrat avec AT&T représentait pour 2023 de 5% à 8% de son chiffre d'affaires. Le groupe anticipe par conséquent un impact sur son objectif de marge d'exploitation.

« C'est un coup dur pour Nokia dans la région particulièrement importante qu'est l'Amérique du Nord », a commenté Atte Riikola, analyste chez Inderes. L'analyste estime que les recettes de Nokia provenant du contrat avec AT&T s'élèvent à 500-800 millions d'euros en 2023.

(avec Reuters)