Telecom Italia toujours dans l’incertitude sur son avenir

La proposition de rachat de Telecom Italia par KKR va-t-elle s'évaporer ? C'est le scénario qui, semble-t-il, se profile. Au mois de novembre, le fonds américain s'est dit prêt à débourser quelques 10,8 milliards d'euros pour mettre la main sur l'opérateur historique italien. Une offre qui valorise l'entreprise bien au-delà du cours de Bourse actuel. La perspective réjouissait bon nombre d'investisseurs, qui y voyait une intéressante porte de sortie au regard des nombreuses difficultés rencontrées par le groupe ces dernières années. Mais d'une part, le principal actionnaire de Telecom Italia, Vivendi, la jugeait trop faible. Et d'autre part, les discussions concernant cette offre sont aujourd'hui dans l'impasse.

Concrètement, KKR demande à avoir accès aux comptes détaillés de l'opérateur avant de pouvoir formaliser son rachat. Pas question, pour le fonds américain, de signer un chèque avant de les avoir passé au crible. Problème : l'état-major de Telecom Italia n'est pas d'accord. Il souhaite que cet accès aux comptes soit précédé d'une offre ferme. Or Telecom Italia avait donné à KKR jusqu'à lundi pour détailler les conditions et le prix de son OPA amicale. Ce qui n'a, visiblement, pas été le cas. De quoi inquiéter et faire grogner les investisseurs : ces cinq derniers jours, le titre de Telecom Italia a dégringolé de 6,6%, à 0,31 euros. Le groupe a une autre idée : organiser la scission entre son réseau de téléphonie fixe et ses activités de services afin de mieux valoriser ces actifs.

Forte concurrence

Mais ce sujet est, depuis des années, un véritable serpent de mer. Et les investisseurs sont visiblement las. Cela fait des années que Telecom Italia enchaîne les déconvenues. A la peine sur son marché national, l'opérateur a signé une perte abyssale de 8,65 milliards d'euros au terme de son exercice 2021, plombé par près de 8 milliards d'euros de dépréciations d'actifs. Les affaires ne se portent pas bien. En témoigne son chiffre d'affaires, qui a reculé de 3,1%, à 15,3 milliards d'euros.

Telecom Italia pâtit aussi d'une concurrence féroce. L'arrivée d'Iliad Italia, au printemps 2018, lui a fait mal. L'opérateur de Xavier Niel a cassé les prix pour faire son nid sur le marché du mobile. Ce dont Telecom Italia a souffert. Désormais, Iliad Italia s'est aussi lancé dans l'Internet fixe, et mise sur ses offres de fibre pour, là encore, chiper des abonnés à l'opérateur historique, qui possède 42% du marché. Bref, les nuages noirs s'amoncellent, et on voit mal, pour l'heure, ce qui pourrait les chasser.